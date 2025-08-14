Путин оценил усилия Трампа по мирному урегулированию и предложил возможное ядерное соглашение на саммите в Аляске

Президент России Владимир Путин высоко оценил «энергичные» усилия администрации США под руководством Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. В преддверии саммита в Анкоридже, Аляска, он также намекнул на возможность нового соглашения по контролю над ядерными вооружениями между Москвой и Вашингтоном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин «хочет достичь результата» на предстоящей встрече и допустил возможность проведения второго саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, угроза санкций могла сыграть роль в согласии российской стороны провести переговоры.

Саммит в Аляске станет ключевым событием для обсуждения прекращения боевых действий в Украине, стратегической безопасности и дальнейших двусторонних отношений между США и Россией. Источники отмечают, что возможное ядерное соглашение станет важным элементом диалога, направленного на снижение международной напряжённости.