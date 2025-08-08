Трамп провёл в Белом доме исторический саммит Армения–Азербайджан и объявил о мирном соглашении

В Вашингтоне состоялась историческая встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. Президент Дональд Трамп провёл трёхсторонний саммит с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым.

По итогам переговоров стороны подписали при посредничестве США первоначальное мирное соглашение, направленное на установление постоянного мира между Арменией и Азербайджаном. Президент Трамп заявил, что обе страны взяли на себя обязательства к мирному урегулированию и прекращению многолетнего конфликта.

Противостояние между Арменией и Азербайджаном тянется с конца 1980-х годов, когда в условиях распада СССР обострилась борьба за контроль над Нагорным Карабахом — регионом с преимущественно армянским населением, расположенным внутри Азербайджана. В 1991–1994 годах шла полномасштабная война, унесшая жизни десятков тысяч человек и приведшая к массовым перемещениям населения.

После подписания перемирия в 1994 году ситуация оставалась нестабильной: периодически вспыхивали вооружённые столкновения, а наиболее масштабная эскалация произошла в 2020 году, когда в ходе шестинедельной войны Азербайджан вернул себе значительные территории. При этом вопрос окончательного статуса Нагорного Карабаха оставался нерешённым, что продолжало подпитывать напряжённость между двумя странами.

Мировые СМИ называют нынешний саммит одним из ключевых дипломатических событий года, отмечая, что он может стать поворотным моментом в истории Южного Кавказа. Между тем, Алиев высказался за выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.