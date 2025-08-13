США разрешили встречи с Россией на Аляске, Трамп пригрозил «серьёзными последствиями»

Министерство финансов США разрешило проведение встреч между правительством США и России в штате Аляска, несмотря на действующие санкции. Генеральная лицензия №125 Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) позволяет совершать все необходимые операции для организации переговоров, но не отменяет санкции и не разблокирует активы. Разрешение действует до 20 августа.

В пятницу в Анкоридже пройдёт встреча президента Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным СМИ, Трамп может предложить Москве экономические стимулы, включая доступ к ресурсам Аляски и смягчение санкций, в обмен на прекращение войны в Украине. При этом он предупредил, что в случае отказа России её ждут «очень серьёзные последствия».

Перед саммитом Трамп провёл онлайн-консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, которые заявили, что любые территориальные уступки могут обсуждаться только с Киевом и при предоставлении Украине гарантий безопасности.