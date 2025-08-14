Россия продолжает атаки на Украину, ПВО отражает большинство ударов

В ночь на 14 августа российские войска атаковали Украину с помощью 45 беспилотников Shahed и двух зенитных управляемых ракет С-300/400. Украинские силы ПВО сумели сбить значительную часть атакующих дронов и ракет, однако отдельные удары всё же достигли целей, вызвав пожары и повреждения инфраструктуры в Днепропетровской области.

Атаки продолжаются на фоне подготовки встречи президентов США и России на Аляске, запланированной на 15 августа. Военные эксперты отмечают, что активизация воздушных ударов может быть связана с демонстрацией силы и попыткой давления на Украину и её западных партнёров.

Украинские власти продолжают эвакуацию гражданских и работу по восстановлению пострадавших объектов. Одновременно Киев сообщает о возвращении из плена 84 человек, что стало важным гуманитарным событием на фоне эскалации конфликта.