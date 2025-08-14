Християнські пацифісти, які зазнають переслідувань у Росії та Україні, шукають захисту у США

У Державному департаменті США обговорили переслідування християн-пацифістів в Україні, Росії та країнах колишнього СРСР

Група активістів зі слов’янських громад США зустрілася в Офісі міжнародної релігійної свободи Державного департаменту США, щоб привернути увагу до переслідувань християн-пацифістів в Україні, Росії та інших пострадянських державах.

На зустрічі обговорювали ситуацію, з якою стикаються євангельські християни, зокрема тих, кому відмовляють у альтернативній цивільній службі та загрожують примусовим призовом до армії.

Борис Пєрчаткін, ветеран захисту релігійної свободи та лідер руху релігійної еміграції, присвятив десятиліття захисту прав віруючих у пострадянських країнах. Він зіграв ключову роль у просуванні поправки Лаутенберга, ухваленої Конгресом США у 1989 році, яка дозволила понад мільйону людей із СРСР та колишніх радянських республік емігрувати до США через релігійні переслідування.

Сам Пєрчаткін неодноразово відбував ув’язнення за радянських часів за відмову співпрацювати з Комуністичною партією та за відданість своїм релігійним переконанням. Схожі репресії торкнулися й кількох членів його родини. Ці особисті переживання спонукали його присвятити життя захисту прав християн та інших релігійних меншин.

Сьогодні Пєрчаткін продовжує роботу, висвітлюючи страждання віруючих, які стикаються з новими хвилями переслідувань у Росії, Україні та сусідніх країнах.

У своїх виступах перед представниками Держдепу Пєрчаткін описав систематичні порушення прав християн, які відмовляються брати участь у війні між Росією та Україною. За його словами, такі люди затримуються на вулицях, піддаються насильству, незаконно утримуються в підвалах військкоматів і примусово призиваються до армії. Він також наводив приклади постановочних самогубств, погроз членам родини та кримінальних справ проти тих, хто відмовляється від служби. Пєрчаткін провів історичні паралелі з часів Другої світової війни та радянської епохи, коли віруючих примушували до військової служби.

Особлива увага – українським християнським пацифістам у США

Значна частина дискусії була присвячена становищу українських християн-пацифістів, які перебувають у США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), а також іншим особам на нетуристичних візах або з простроченими чи нерегулярними імміграційними документами.

Лейла Кеба, дружина українського пастора, розповіла, що вони з чоловіком прибули до США за програмою U4U два роки тому. Вона представила петицію з проханням створити імміграційну квоту приблизно для 8 000 українців, які втекли з країни через загрозу релігійних переслідувань. Петиція попереджає, що повернення в Україну може призвести до кримінального переслідування, дискримінації та примусової розлуки з родинами. Вона закликає уряд США забезпечити шлях до легального статусу для осіб, чиї релігійні переконання забороняють брати участь у збройному конфлікті.

Пастор Дмитро Решетник із Спрінґфілда, Міссурі, поділився свідченнями та відеодоказами практики примусового призову в Україні та правового переслідування тих, хто відмовляється від служби. Він наголосив, що віруючі в Україні, які відкидають насильство, зазнають переслідувань, незважаючи на їхню відданість і волонтерську службу громадам.

«Ми вдячні США за надання притулку, – сказав він, – і просимо захисту для тих, хто ризикує свободою через віру».

Зростає тиск на протестантів у Росії

Дискусія також торкнулася погіршення умов для протестантів у сучасній Росії. Активісти повідомили про відновлення репресій проти незареєстрованих церков з початку війни в Україні. Відмова у наданні альтернативної служби, тиск на громади, закриття церков та анти-релігійні медіакампанії створили атмосферу страху, подібну до пізнього радянського періоду.

За словами Василія Хайрутдінова зі штату Вашингтон, протестантів у Росії звинувачують у роботі на іноземні держави, позбавляють права на альтернативну службу та змушують тікати під загрозою арешту. Він навів випадки ув’язнень за відмову носити зброю та тиск на родичів, щоб змусити віруючих повернутися до Росії.

«Навіть якщо війна закінчиться, ці люди залишаться під загрозою переслідувань, – зазначив Хайрутдінов. – Для їхніх урядів вони – ухильники від призову. Але тут, у США, вони живуть в імміграційному вакуумі і ризикують депортацією».

Делегація закликала Держдепартамент розглянути можливість виділення спеціальної імміграційної квоти для християн-пацифістів, які тікають від релігійного та політичного переслідування. Доповідачі наголосили, що такий крок став би важливим сигналом підтримки свободи совісті — цінності, яка є основою американської демократії.

Подібний звіт раніше був представлений Комісії США з міжнародної релігійної свободи у Вашингтоні.

Розпочато збір коштів на підтримку місії та юридичного захисту переслідуваних віруючих. Організатори шукають фінансову підтримку для створення постійної адвокаційної присутності на Капітолійському пагорбі.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com