Поддержка войны в Украине резко упала: большинство выступает за переговоры с Россией

Более трёх лет после начала конфликта готовность украинцев продолжать боевые действия «до победы» достигла исторического минимума. Согласно июльскому опросу Gallup, 69% жителей Украины выступают за скорейшее завершение войны путём переговоров, тогда как лишь 24% поддерживают продолжение борьбы до окончательной победы.

Спад боевого энтузиазма наблюдается во всех регионах и среди всех возрастных групп. На этом фоне дипломатическая активность усиливается: президент Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным, а президент США Дональд Трамп пытается оказать давление на Кремль угрозой санкций. Однако боевые действия остаются интенсивными, а ежедневные ракетные и дроновые удары продолжаются.

Несмотря на явное большинство в пользу переговорного окончания войны, лишь четверть украинцев (25%) считают, что активные боевые действия прекратятся в течение года, и лишь 5% оценивают этот сценарий как «очень вероятный». В 2022 году картина была противоположной: 73% поддерживали продолжение войны до победы, а 22% — немедленные переговоры.

Отношение к США ухудшилось, но роль Вашингтона в мирных переговорах признаётся

Уровень одобрения американского руководства в Украине обрушился до 16% — рекордно низкого показателя за время войны. Для сравнения, в 2022 году одобрение составляло 66%. Обострение в отношениях с Вашингтоном произошло в 2025 году после возвращения Трампа в Белый дом и приостановки военной помощи.

В то же время рекордно выросло одобрение руководства Германии — до 63%. Оценка России остаётся минимальной (1%), а Китая — на низком уровне (8%). Несмотря на падение доверия к США, 70% украинцев считают, что Вашингтон должен играть значительную роль в мирных переговорах, наравне с ЕС (75%) и Великобританией (71%).

Оптимизм по поводу вступления в НАТО и ЕС снижается

Ожидания скорого вступления в НАТО упали с 69% в 2023 году до 32% в 2025-м. Доля тех, кто не верит в членство Украины в альянсе, выросла до 33%. Относительно ЕС надежды угасают медленнее: 52% считают, что вступление возможно в течение следующего десятилетия, против 61% годом ранее и 73% в 2022–2023 годах.

Вывод

Украинцы всё чаще выступают за завершение войны через переговоры, но не ждут этого в ближайшее время. При резком падении доверия к США роль международных игроков — ЕС, Великобритании и Соединённых Штатов — в установлении мира по-прежнему воспринимается как ключевая. Перспективы скорого вступления в НАТО и ЕС становятся всё более призрачными, а будущее конфликта остаётся неопределённым, отмечают в Gallup.