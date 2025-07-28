Во время визита в Шотландию и встречи с новым премьер-министром Великобритании Кииром Стармером 47-й президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое может стать поворотным моментом в затянувшемся конфликте между Россией и Украиной. Он объявил о сокращении ранее установленного срока ультиматума для президента России Владимира Путина, предоставив Москве не 50, а всего 10–12 дней на то, чтобы продемонстрировать реальные шаги в направлении мирного урегулирования. Таким образом, крайний срок, по словам Трампа, истекает уже 9 августа.

«Мы уже не раз думали, что близки к развязке, но потом президент Путин просто берёт и начинает запускать ракеты по какому-нибудь городу — например, по Киеву. Гибнут люди. Погибают старики в домах престарелых. Тела лежат на улицах. Я говорю: так поступать нельзя. Я очень разочарован в президенте Путине», — заявил Трамп в беседе с журналистами после встречи с британским премьером.

Это первое столь жёсткое заявление президента США после того, как 14 июля он дал Кремлю 50 дней на примирение, пригрозив в противном случае «невиданными санкциями». Уже тогда политические обозреватели говорили, что Вашингтон теряет терпение. В конце прошлой недели госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «время на исходе» и «президент требует результатов».

Теперь же Трамп прямо дал понять: больше ждать он не намерен. «Я сокращаю тот пятидесятидневный срок, который дал Путину, потому что, похоже, я уже знаю, чем всё это закончится», — подчеркнул американский лидер. А на вопрос о возможной личной встрече с Владимиром Путиным он ответил резко: «Я больше не заинтересован в разговорах».

Если к 9 августа со стороны России не последует конкретных шагов в сторону прекращения огня или нового раунда переговоров, Белый дом обещает запустить пакет жёстких санкций, разработанных в сотрудничестве с Евросоюзом и Великобританией. Эти меры, как предполагается, будут включать полное эмбарго на российские энергоресурсы, блокировку всех операций крупнейших российских банков, запрет на поставки высокотехнологичного оборудования, а также персональные санкции против ключевых политических и военных фигур Кремля.

На момент публикации официальной реакции Кремля на заявление Трампа не последовало. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев, сославшись на «необходимость изучения всех деталей американского послания».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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