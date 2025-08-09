Президент Украины Владимир Зеленский в обращении заявил, что Киев не согласится на заключение мирного соглашения с Россией, если оно будет предполагать передачу украинских земель.

По словам Зеленского, окончание войны должно быть честным, а ответственность за её завершение лежит на России, которая начала вооружённую агрессию. Он подчеркнул, что прекращение огня должно быть немедленным, а не отсроченным на месяцы, и что позицию Украины по этому вопросу полностью поддерживает президент США Дональд Трамп.

Глава государства отметил, что Украина выполнила все договорённости, включая организацию встреч с российской стороной и проведение обменов, и рассчитывает на дальнейший прогресс. Он подчеркнул, что тактика президента РФ Владимира Путина направлена на легализацию захвата украинских территорий в обмен на временное прекращение боевых действий.

Зеленский напомнил, что подобная уступка в 2014 году привела к дальнейшей агрессии России, и заявил, что Украина не позволит повторения такого сценария. Он призвал международных партнёров к совместным действиям, направленным на достижение реального, прочного мира, основанного на надёжной системе безопасности.

Контакты с американской стороной, по словам президента, продолжаются почти круглосуточно. Зеленский выразил благодарность союзникам и гражданам Украины, которые поддерживают государство и армию, а также подчеркнул, что страх и уступки не принесут нациям безопасности.