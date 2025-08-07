Посольство США в Киеве предупредило о возможных ограничениях для граждан с двойным гражданством

Посольство США в Киеве выпустило предупреждение для американских граждан о потенциальных обязанностях при наличии двойного гражданства в условиях действия в Украине военного и мобилизационного законодательства.

С 1 июня 2024 года Украина отменила исключение по выезду за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, ранее действовавшее при условии постоянного проживания за пределами страны. Теперь эта норма распространяется и на лиц с двойным гражданством США и Украины, включая тех, кто проживает в США и планирует лишь кратковременный визит. После въезда в Украину таким гражданам может быть отказано в праве на выезд, даже при наличии паспорта США.

Согласно недавним изменениям, Украина официально признаёт наличие второго гражданства у своих граждан, однако на территории страны они рассматриваются исключительно как граждане Украины и обязаны подчиняться украинским законам. Это означает, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, подпадающие под мобилизацию, не могут покидать страну. Ограничения касаются и тех, кто снялся с украинской регистрации и зарегистрировал место жительства в США.

Посольство отмечает, что некоторые американские граждане, родившиеся в Украине или от украинских родителей, могут сохранять украинское гражданство, даже не подозревая об этом. Тем, у кого есть семейные связи с Украиной, рекомендуется заранее уточнить свой статус в ближайшем украинском посольстве или консульстве.

Американская дипмиссия подчёркивает, что её возможности оказывать помощь гражданам США с украинским гражданством в таких ситуациях крайне ограничены. Если вы уже находитесь в Украине и не можете выехать, советуют оставаться на месте и выполнять все распоряжения местных властей. Тем, кто не находится в Украине, настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в страну, если есть риск признания их гражданами Украины и последующего запрета на выезд.

Госдепартамент США напоминает о действующем предупреждении четвёртого уровня — «Не путешествовать» — в отношении Украины.