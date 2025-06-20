18 июня 2025 года Верховная Рада проголосовала за новый закон, который позволяет украинцам и иностранцам иметь сразу два и более гражданства. Документ был принят во втором чтении — «за» проголосовали 243 депутата.

Согласно новому закону, теперь гражданин Украины может иметь паспорта других стран — при условии, что эти государства входят в список, утверждённый Кабинетом Министров. В этот список, скорее всего, попадут страны Евросоюза и те, кто поддержал Украину после начала войны, в том числе ввёл санкции против России.

Также закон позволяет иностранцам из этих стран получить украинское гражданство, если они выполнят все требования — среди них экзамены по языку, истории и Конституции.

Для иностранных военных, служащих в украинской армии в условиях военного положения, срок проживания в Украине, необходимый для получения гражданства, сократят до одного года службы. Родственники погибших защитников Украины смогут получить паспорт по упрощённой процедуре.

Украинцы, живущие за границей, и те, кто официально признан “зарубежным украинцем”, смогут получить гражданство быстрее — после одного года проживания в Украине при наличии разрешения на иммиграцию.

Большинство фракций в Раде поддержали инициативу президента Владимира Зеленского. Это уже четвёртая попытка принять закон о двойном гражданстве. Единственными, кто проголосовал «против», были депутаты от партии «Батьківщина».

По словам народной депутатки Ирины Геращенко, принятие закона — важный шаг для миллионов украинцев по всему миру:

«Теперь те, кто живёт за рубежом и получил иностранное гражданство, смогут сохранить украинский паспорт. Это особенно важно для семей с детьми — им не придётся выбирать между двумя странами».

Однако в документе нет прямого запрета на получение гражданства Украины гражданами России. Тем не менее правительство пообещало, что страны-агрессоры и те, кто не признаёт границы Украины, не попадут в список допустимых.

Теперь украинцы смогут быть гражданами других стран, не теряя родного паспорта. Это поможет сохранить связь с миллионами соотечественников, уехавших из-за войны, и упростит процесс получения гражданства для тех, кто защищает Украину или имеет украинские корни. Власти подчёркивают: безопасность страны при этом остаётся приоритетом.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship