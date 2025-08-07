В Лос-Анджелесе принято постановление о поэтапном повышении минимальной заработной платы для работников гостиниц с числом номеров от 60 и выше, а также сотрудников аэропортов до 30 долларов в час к 2028 году. Инициатива связана с подготовкой города к Летним Олимпийским играм 2028 года и направлена на улучшение условий труда на фоне растущей стоимости жизни.

Повышение будет происходить постепенно в течение трёх лет. В то же время коалиция представителей бизнеса подала петицию с требованием приостановить исполнение постановления и вынести вопрос на голосование. По мнению критиков, значительное увеличение заработной платы может привести к сокращению рабочих мест и создаст финансовые трудности для малых отелей.

Сторонники инициативы, включая профсоюзы, подчеркивают необходимость повышения доходов работников, особенно в условиях высокой инфляции и роста цен на жильё в Лос-Анджелесе.

На фоне этих изменений по всему штату Калифорния также продолжается рост минимальной оплаты труда. С 1 января 2025 года базовая минимальная ставка составляет 16,50 доллара в час, однако для сотрудников сетей быстрого питания она повышена до 20 долларов в час, а с октября 2024 года для работников некоторых медицинских учреждений предусмотрены ещё более высокие ставки. Таким образом, Лос-Анджелес становится одним из лидеров в продвижении политики повышения заработной платы в штате.