Калифорния заключила соглашения с ведущими мировыми технологическими компаниями Google, Adobe, IBM и Microsoft для подготовки жителей штата к работе в условиях стремительного развития искусственного интеллекта. Программы охватят более двух миллионов студентов государственных школ, колледжей и университетов, включая систему California State University.

Сотрудничество, реализуемое без затрат для бюджета, предусматривает модернизацию учебных программ, внедрение современных AI-инструментов, развитие стажировок и программ наставничества. Особое внимание будет уделено подготовке учащихся 9–12 классов, студентов колледжей и вузов к высокооплачиваемым профессиям в технологической сфере.

Adobe предоставит доступ к генеративным AI-инструментам и образовательным материалам, Google откроет бесплатные онлайн-курсы по работе с AI, IBM интегрирует технологии в карьерные программы колледжей и создаст региональные AI-лаборатории, Microsoft продолжит обучение преподавателей и студентов основам AI и кибербезопасности.

Власти подчеркивают, что интеграция AI-образования в систему обучения обеспечит конкурентоспособность выпускников и сохранит лидерство Калифорнии в инновационной экономике.