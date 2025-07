25 июля в Лос-Анджелесе прошла пресс-конференция, организованная сенатором США Алексом Падиллой от штата Калифорния (Демократическая партия), посвящённая новому законопроекту об иммиграции. Вместе с представителями общественных организаций, семьями мигрантов и лидерами сообществ Падилла выступил за важные изменения, которые могут дать миллионам людей, давно проживающим в США, шанс на легализацию.

Законопроект под названием Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929 предлагает обновить устаревшую систему, которая не менялась более 50 лет. Сейчас, по действующему закону, на получение постоянного вида на жительство (green card) могут претендовать только те, кто живёт в США с 1 января 1972 года. Новый документ предлагает «движущуюся дату»: теперь подать заявку смогут те, кто проживает в США не менее 7 лет, не имеет судимостей и соответствует остальным критериям, уже действующим для получения грин-карты.

По оценкам организации FWD.us, если иммигранты, которых коснётся новый закон, в дальнейшем получат гражданство, они смогут ежегодно вносить в экономику страны около 121 миллиарда долларов и платить примерно 35 миллиардов долларов налогов. Среди потенциальных бенефициаров — «дримеры» (участники программы DACA), обладатели временной защиты (TPS), дети держателей долгосрочных виз, а также квалифицированные рабочие, такие как обладатели виз H-1B.

Сопредседателем законопроекта стал сенатор Дик Дурбин (Иллинойс), а в Палате представителей инициативу поддержала Зои Лофгрен (Калифорния). Сенатор Падилья подчеркнул: «Если человек живёт в стране более семи лет, работает, платит налоги, не имеет судимостей и активно участвует в жизни своего сообщества — он заслуживает права на легализацию». Он напомнил, что подобные реформы поддерживал ещё республиканский президент Рональд Рейган в 1986 году.

Сенатор Дурбин добавил: «Недавние аресты мирных иммигрантов, живущих здесь десятилетиями, строящих семьи и сообщества, происходят без суда и следствия. Это несправедливо. Мы обязаны защищать тех, кто не представляет угрозы и честно трудится. При этом те, кто действительно совершает насильственные преступления, должны быть депортированы. Закон Падильи — разумное решение, которое принесёт стабильность и справедливость».

Конгрессвумен Лофгрен обратила внимание на резкое усиление репрессий в период правления Дональда Трампа, когда «маскированные агенты с оружием задерживали строителей, уборщиков, работников ферм — самых трудолюбивых людей в стране». Она заявила: «Наш законопроект — это просто обновление существующего закона, который ранее поддерживали обе партии. Мы должны укреплять наши сообщества, а не запугивать их».

Инициативу поддержали сенаторы Кори Букер, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и другие.

Отдельное внимание на пресс-конференции было уделено историям семей, пострадавших от жёсткой иммиграционной политики Трампа. Ветеран Алехандро Барранко рассказал о том, как его отца, прожившего в США более 30 лет, избили и задержали вооружённые сотрудники службы охраны границ без опознавательных знаков. «Это нападение — не только на моего отца, это удар по каждому иммигранту, который мечтает о лучшей жизни и работает ради неё», — сказал он.

Анджелика Салас, директор коалиции CHIRLA, добавила: «Если нам доверяют собирать урожай, строить дома, ухаживать за детьми и пожилыми людьми — почему нам нельзя доверить быть частью американской мечты? Только путь к гражданству обеспечит безопасность нам и нашей стране».

Сенатор Падилья уже давно выступает за иммиграционные реформы. Он активно боролся против массовых депортаций, проводимых при Трампе, критиковал милитаризацию городов и продвигал законопроекты, требующие прозрачности в действиях иммиграционных служб. Он также предлагал создать путь к гражданству для «незаменимых работников» — иммигрантов, занятых в ключевых отраслях.

Сейчас Падилья надеется, что Конгресс наконец услышит миллионы семей, живущих в правовом подвешенном состоянии, и даст им шанс на легальное будущее в стране, которую они давно называют домом.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship