Российская полиция задержала четырёх молодых людей, включая граждан США и Израиля, за неподобающее поведение у здания регионального управления ФСБ на Литейном проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером 21 июля. По данным полиции, сотрудники УФСБ обратили внимание на двух мужчин, которые агрессивно вели себя и фотографировались на фоне здания. Позже прибывший наряд задержал ещё двоих — всего были задержаны 20-летний житель Санкт-Петербурга, двое 19-летних граждан США и 29-летний гражданин Израиля. Все четверо, как уточняется, являются ортодоксальными евреями и временно проживают в Москве по туристической визе.

По предварительной информации, компания возвращалась из Большой хоральной синагоги и решила устроить фотосессию с танцами у здания ФСБ. Их действия расценены как мелкое хулиганство.

В отношении всех задержанных составлены административные протоколы. На данный момент они находятся в спецприёмнике для задержанных.