США принимают переводы в Venmo: теперь можно «скинуться» на госдолг

Американское правительство нашло неожиданный способ пополнить бюджет — между прочим, его дефицит уже превысил $36 триллионов. Теперь любой желающий может внести свой вклад в спасение экономики США… через Venmo или PayPal. Да-да, это не шутка. Министерство финансов без лишнего шума добавило популярное платёжное приложение к списку способов добровольной оплаты государственного долга.

Ранее сайт Pay.gov принимал только банковские переводы и платежи с кредитных карт. Теперь — пожалуйста: одним движением пальца вы можете «скинуться» на нужды федерального бюджета, почти как будто переводите другу деньги за кофе или пиццу.

Чтобы сделать пожертвование, достаточно зайти на Pay.gov, выбрать нужное агентство и форму, указать сумму и выбрать способ оплаты — Venmo. Всё просто, как в интернет-магазине. Комиссий нет, защита данных соответствует федеральным стандартам, система работает круглосуточно, даже в праздничные дни.

Если вы когда-либо мечтали сделать что-то великое — вот ваш шанс почувствовать себя меценатом национального масштаба. Конечно, участие добровольное. Но вдруг именно ваш перевод в $10 приблизит момент, когда США расплатятся с долгами?

Кстати, через Pay.gov можно не только финансировать госдолг. Платёжный портал также принимает пожертвования на ликвидацию последствий стихийных бедствий, в пользу AmeriCorps и Национального фонда искусств. Здесь же можно оплачивать государственные пошлины, штрафы, лицензии и другие сборы. Amazon Pay более не поддерживается, а вот PayPal и Venmo — в деле. Правда, налоги по-прежнему нужно платить через сайт IRS.

Есть и нюансы: возвраты через Pay.gov не производятся — этим занимается конкретное ведомство, которому вы перевели деньги. Сам сайт лишь передаёт платёжные данные банку или платёжной системе. Тем не менее, всё организовано удобно: после оплаты вы получаете подтверждение, а зарегистрированные пользователи могут отслеживать историю платежей и даже настроить регулярные переводы.

Так что, если у вас завалялось немного лишних средств и вы хотите поучаствовать в «спасении» американской экономики — теперь это можно сделать быстро, просто и с иронией. Америка ждёт. Один перевод за вами, другой — за экономической стабильностью.

Перевод другу: $20 на кофе. Перевод правительству: $36 триллионов на всё остальное.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship