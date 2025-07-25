Сенатор-демократ Алекс Падилла, сын мексиканских иммигрантов, в прошлом месяце оказался в центре внимания после того, как сотрудники службы безопасности Департамента внутренней безопасности (DHS) в Лос-Анджелесе силой повалили его на пол и надели наручники, несмотря на то что он представился сенатором.

Пресс-конференция, прошедшая в федеральном здании Лос-Анджелеса, была организована министром внутренней безопасности Кристи Ноэм, чтобы осветить реакцию федеральных властей на протесты против рейдов иммиграционной и таможенной полиции. После инцидента Департамент внутренней безопасности опубликовал в X сообщение о том, что «сенатор Падилла выбрал неуважительный политический театр», поскольку ему «неоднократно приказывали отступить, и он не выполнял повторяющиеся приказы офицеров».

Эта ситуация привлекла внимание к критическим проблемам в сфере иммиграционного контроля.

Имея за плечами многолетний опыт государственной службы — от председателя городского совета Лос-Анджелеса до государственного секретаря Калифорнии, а теперь и сенатора США, — Падилла недавно представил «Закон о видимых лицах» (VISIBLE Act), требующий от иммиграционных офицеров предъявлять удостоверения личности и запрещающий ношение немедицинских масок во время проверок.

Об этом он рассказал на брифинге ACOM 14 июля для журналистов.

«Когда я просто пытался задать вопрос на пресс-конференции, меня не просто физически вытолкнули из зала, а повалили на пол и надели наручники без каких-либо объяснений», — рассказал о происшествии 12 июня сенатор Падилла. «Я постоянно спрашивал: “Почему меня задерживают?”, но не получил ответа».

«Если эта администрация так реагирует на сенатора США, который просто хочет задать вопрос, чтобы пролить свет, добиться истины, получить информацию о происходящем, то мы можем только догадываться, на что они готовы пойти и что делают с множеством других людей по всей стране. Мы слышим, что они говорят о протестующих, о мигрантах, о любом цветном сообществе или о тех, кто не согласен с их политикой», — заявил он журналистам на брифинге.

В ответ на этот инцидент Падилла представил Закон о стандартах визуальной идентификации для правоохранительных органов, связанных с иммиграцией (VISIBLE Act).

Если он будет принят, закон обяжет сотрудников иммиграционных служб, включая DHS, CBP, ICE, а также федеральных, региональных и местных сотрудников, назначенных или уполномоченных на проведение иммиграционных операций, демонстрировать чётко видимые удостоверения личности во время публичных мероприятий. Это включает название или инициалы ведомства, а также имя или номер значка.

Законопроект также запрещает ношение немедицинских масок, например балаклав, за исключением случаев, связанных с опасными для окружающей среды ситуациями или тайными операциями. Он обязывает DHS установить дисциплинарные процедуры за нарушения, ежегодно отчитываться перед Конгрессом о соблюдении требований и направлять жалобы на рассмотрение в Управление по гражданским правам и свободам DHS.

«Никто не должен просыпаться однажды утром и бояться, что его похитят незнакомцы в масках», — пояснил Падилла, добавив, что одной из причин представления Закона VISIBLE стали случаи, зафиксированные по всей стране, когда люди выдавали себя за сотрудников ICE. Поскольку представители ICE не обязаны указывать свою личность на форме, им также разрешено носить маски и управлять неразмеченными транспортными средствами.

«Это серьёзная проблема общественной безопасности — как для общества, так и для самих агентов. Ведь невозможно предсказать, как человек или сообщество отреагирует на кого-то, в чью легитимность они не уверены», — продолжил он, рассказывая о своём случае. Падилла отметил, что у него была запланирована отдельная встреча в конце зала, которая была отложена из-за конференции, и он попросил разрешения на ней присутствовать. В зал его провели сотрудники ФБР и Национальной гвардии.

«Эти цифры (опрос Gallup: снижение доли американцев, выступающих за сокращение иммиграции: 30% по сравнению с 55% в 2024 году; теперь 38% поддерживают сохранение текущего уровня, а 26% — увеличение) говорят о том, что многие из нас знали всегда. Несмотря на все разговоры Трампа об иммиграции, всё зависит от формулировки вопроса», — отметил сенатор Падилла. «Все хотят безопасной, надёжной, упорядоченной и гуманной границы. Это никогда не обсуждалось. Но мы также хотим большей гуманности и справедливости для тех, кто давно проживает в США, но не имеет документов».

«В краткосрочной перспективе — знайте свои права. Независимо от иммиграционного статуса, каждый имеет право на надлежащую правовую процедуру в США. А эта администрация пытается эти права игнорировать», — заявил Падилла. «Часть нашей работы — привлечь администрацию к ответственности, добиться признания и соблюдения этих прав».

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services