27 апреля на территории Национального учебного центра Форт Ирвин (Fort Irwin National Training Center, Fort Irwin NTC) в округе Сан-Бернардино, Калифорния, погиб участник ролевых тренировок из Киргизстана 59-летний Пиржан Манасов.

“Славянскому Сакраменто” удалось подтвердить смерть мужчины в офисе коронера округа Сан-Бернардино. Он скончался в военном госпитале Weed Army Hospital на территории базы Форт Ирвин.

Как подтвердили в Калифорнийском дорожном патруле (CHP), утром около 5:30 на парковке в районе пересечения G Avenue и Third Street автомобиль Ford E350, за рулём которого находился 55-летний житель Лос-Анджелеса, сдавал назад. В этот момент позади машины находился пешеход — также житель Лос-Анджелеса. По неустановленным причинам водитель продолжил движение и сбил мужчину.

Пострадавший был срочно доставлен в госпиталь Weed Army Community Hospital, расположенный на территории военного полигона, где, несмотря на все усилия медиков, скончался от полученных травм. По словам представителя CHP офицера Шейна Эрнандеса, алкоголь или наркотики не рассматриваются как возможные факторы происшествия. Расследование продолжается.

Пиржан родился в городе Ош, где занимал должность старшего преподавателя в Ошском государственном университете. В последнее время мужчина проживал в Лос-Анджелесе. Для киргизской общины в США и Калифорнии его смерть стала тяжёлым ударом. Знакомые описывают Манасова как надежного, доброжелательного человека и основную опору для своей семьи, переехавшей в Америку много лет назад.

Работа на территории Fort Irwin NTC не является постоянной — она устроена по принципу вахтового метода и проводится нерегулярными циклами. Русскоязычных сотрудников, таких как Пиржан, привлекают для участия в учениях в роли местных жителей (в зависимости от поставленной задачи), чтобы повысить уровень подготовки американских военных.

Учебный полигон располагается в пустыне Мохаве. Задача ролевых исполнителей заключается в создании реалистичных условий и культурных особенностей для тренировки солдат, офицеров и подразделений армии США. В зависимости от задания, актёры исполняют роли представителей местной власти, офицеров сил безопасности, гражданских лиц, лидеров религиозных организаций, беженцев, оппозиционных боевиков и заключённых. Участие в ролевых тренировках требует хорошей физической подготовки и выносливости.

Ранее неоднократно сообщалось о наборе Пентагоном русскоязычных “ролевых игроков” для военизированных тренировок солдат американской армии. После масштабного наступления РФ на Украину в 2022 году такие сообщения участились, и русскоязычные резиденты в США стали обращаться в эти центры для участия в военизированных играх. Помимо русскоязычных участников в учебный центр также приглашают носителей арабского, дари, пушту, корейского и китайского языков.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com