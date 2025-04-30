Как блогерша покинула США: карьера в TikTok и борьба за семью

Блогерша под ником Бимба, ставшая популярной благодаря своим видео в TikTok, столкнулась с серьёзными жизненными испытаниями. Её история — яркий пример того, как сочетание личных трудностей, неожиданных перемен и внешних обстоятельств может повлиять на судьбу в цифровом пространстве. Она обрела известность благодаря активной деятельности в соцсетях: её контент пользовался популярностью среди подписчиков из Украины, России, Турции и других стран.

Украинка, ранее активно развивавшая блогерскую карьеру в США, оказалась в трудной жизненной ситуации, борясь за право опеки над дочерью в Турции.

Два года назад она переехала в Соединённые Штаты по гуманитарной программе U4U (Uniting for Ukraine), срок действия которой составлял два года. Здесь она активно вела блог, и её видео быстро стали популярными среди украиноязычной диаспоры и зрителей из других стран. Однако изменения в иммиграционной политике США после прихода к власти новой администрации Дональда Трампа сделали её правовой статус в стране нестабильным.

«Когда я только приехала, всё складывалось идеально. Я активно работала, снимала видео, строила планы остаться надолго. Но после смены администрации всё изменилось. Оформление документов для украинцев стало гораздо сложнее, и мне пришлось вернуться», — рассказывает блогерша.

После возвращения в Турцию, где проживает её семья, началась тяжёлая личная драма. Бывший муж, гражданин Турции, забрал их восьмилетнюю дочь, воспользовавшись особенностями местного законодательства, которое запрещает выезд ребёнка за пределы страны без согласия обоих родителей до совершеннолетия. Судебное противостояние между ними продолжается с 2017 года.

«Я долго скрывала от подписчиков, что у меня есть дочь. Хотела защитить её от лишнего внимания. Но теперь вынуждена говорить об этом открыто — ситуация вышла из-под контроля», — признаётся она.

По словам женщины, бывший супруг не только забрал ребёнка, но и пытался наладить контакт с её матерью, что лишь усугубило конфликт.

«Это выглядело абсурдно, — говорит блогерша. — Он начал искать контакт с моей мамой, пытался сблизиться с ней, пока мы боролись за дочь. Я даже не могу объяснить, насколько это было отвратительно».

Находясь в Турции, украинка столкнулась с почти полным равнодушием как со стороны официальных структур, так и со стороны общества. Несмотря на то, что ранее она активно помогала подписчикам — через советы, благотворительные инициативы и личную поддержку — в трудный момент ей практически никто не пришёл на помощь.

«Все говорили о правах, но никто не вспоминал об обязанностях. Никого не волновало, что ест ребёнок, где он живёт, в какие кружки ходит. Только личные интересы», — рассказывает она.

Ситуацию осложняет и то, что без согласия отца ребёнок не может выехать из Турции даже в туристических целях. Это делает невозможными поездки к родным в Украину и другие страны.

«Моей бабушке в Украине уже 90 лет. Она физически не сможет оформить документы и приехать сюда. А ребёнок без разрешения отца не имеет права выехать. Увидит ли бабушка когда-нибудь свою правнучку — большой вопрос», — с болью говорит блогерша.

Тем не менее, она старается сохранять объективный взгляд на ситуацию и подчёркивает, что не обобщает негативный опыт:

«Я не считаю, что все турки плохие. У меня есть подруги, которые счастливо живут в смешанных браках по 10–17 лет. Всё зависит не от национальности, а от конкретного человека».

Несмотря на испытания, она продолжает бороться за право быть рядом с дочерью и развивать карьеру в цифровом пространстве. Сейчас она создаёт новый контент, консультирует начинающих блогеров и ищет возможности расширить свою онлайн-активность.

«Я месяц вообще ничего не снимала после 8 марта. Была в состоянии шока. Но поняла, что нельзя останавливаться. Это и моя работа, и моя жизнь», — объясняет она.

В данный момент женщина физически находится в Турции и может видеть дочь лишь изредка — и только в присутствии отца. Судебные процессы продолжаются, и перспективы изменения условий общения с ребёнком пока неясны. Одновременно она рассматривает возможность переезда в другую страну — в числе приоритетных направлений Германия и Канада, где, по её словам, проще получить поддержку женщинам с детьми в подобных ситуациях.

«Бросить всё и сидеть в депрессии — не выход. Нужно двигаться дальше, даже если каждый шаг даётся с трудом», — резюмирует блогерша.

Борьба за ребёнка, личные испытания и стремление не сломаться стали основными мотивами нового этапа её жизни. Несмотря на все сложности, она подчёркивает, что именно поддержка преданных подписчиков и нескольких близких друзей помогает ей сохранять силу духа и двигаться вперёд.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship