Начиная с 2021 года, в калифорнийской пустыне Мохаве на полигоне Национального учебного центра Форт-Ирвин проходят инсценировки военных действий при участии Вооруженных сил США и русскоязычных ролевых игроков.

Специалистов со знанием иностранного языка регулярно набирают по всей Америке. Помимо русскоязычных участников в учебный центр также приглашают носителей арабского, дари, пушту, корейского и китайского языков.

Ролевой игрок должен быть способен обеспечить культурный и языковой реализм обучения, оказывать услуги поддержки и помогать в обучении военных Департамента обороны США.

Работать нужно в обстановке, которая воссоздает тематическую локацию и ситуацию, и действовать согласно сценарию, отклонение от которого запрещено.

От соискателей требуется разрешение на работу в США, диплом об окончании средней школы или его эквивалент, умение отлично писать и говорить на русском и английском языках и быть выносливым, чтобы работать в экстремальных климатических условиях Калифорнии (жара, влажность, мокрый снег, дождь и др.).

Рабочая командировка в учебном центре длится до 16 дней. Оплата данного “труда” – около $300 в день.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship