Солнечная электростанция Иванпах в Калифорнии закрывается после неудачного опыта

Солнечная электростанция Иванпах в пустыне Мохаве, Калифорния, стоимостью $2,2 млрд, планирует закрытие после того, как оказалась экономически неэффективной. Несмотря на то, что при запуске проект считался передовым и футуристическим, современные фотоэлектрические панели стали значительно дешевле, чем энергия, производимая на объекте.

Электростанция, открытая 11 лет назад, не смогла оправдать ожидания по производству электроэнергии и окупаемости инвестиций. Решение о закрытии было впервые объявлено в январе 2025 года.

Эксперты отмечают, что резкий рост доступности дешёвых солнечных и ветровых технологий, а также стремление Калифорнии к переходу на возобновляемые источники энергии, сделали эксплуатацию Иванпах экономически нерентабельной.