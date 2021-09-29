Требуются русскоязычные резиденты США для обучения американских военнослужащих “общению с населением иностранной культуры”

Компания Katmai Government Services (Северная Каролина), предлагающая бизнес-тренинги, ролевые игры и программы по развитию бизнеса, ищет русскоязычного сотрудника на вакансию IIT Role Player.

Как указано в описании к этой вакансии ролевого игрока, он “обычно играет одну из нескольких ролей различных коренных народов в чужой культуре. Миссия обычно назначается на военной базе в реалистичной деревне, построенной с целью обучения американских военнослужащих общению с населением иностранной культуры”.

Среди требования – всегда соблюдение стандартов военной подготовки, оставаться «в роли» во время учебной мисси, вежливо и профессионально общается с коллегами, руководителями, военнослужащими и другими людьми, пунктуальность и др.

Обязательно необходимо свободно владеть русским и английским языками.

Среди условий работы указано, что “Наша миссия – обучать морских пехотинцев США; поэтому мы работаем бок о бок с ними в любых климатах и ​​условиях. Сотрудник будет знаком с широким кругом людей с разными функциями, личностями и способностями… Работа часто выполняется на открытом воздухе в неблагоприятных условиях, включая ненастную погоду, такую ​​как высокая влажность, жара, холод, сильный ветер, дождь и различные местные условия. Полевые условия порой суровые. Окружающая среда может подвергаться температурам от 10 (-) градусов по Фаренгейту зимой до 125 (+) градусов по Фаренгейту летом. Тренировки поддерживают воздействие высоких уровней шума из-за использования боевого оружия и снаряжения.”

Подобные условия предлагаются также в Калифорнии, в г. Ирвайн, где рекрутируются русскоязычные “ролевые игроки” для симуляции военных действий для обучения солдатов Армии США.