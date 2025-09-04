США подали иски против Southern California Edison на десятки миллионов долларов за пожары Eaton и Fairview

Соединённые Штаты подали два иска против компании Southern California Edison Co. (SCE), обвиняя её в халатности, приведшей к масштабным пожарам Eaton и Fairview. В результате этих возгораний, охвативших десятки тысяч акров земель Национальной лесной системы, погибли 21 человек, тысячи зданий были уничтожены, а государству пришлось потратить десятки миллионов долларов на ликвидацию последствий.

Пожар Eaton

7 января 2025 года в округе Лос-Анджелес, на территории национального леса Анхелес, вспыхнул пожар Eaton. По данным властей, его причиной стала неисправная инфраструктура SCE.

Пожар уничтожил почти 8 тысяч акров леса, нанёс ущерб дорогам, тропам, кемпингам и другим объектам Лесной службы. Сотни километров популярных туристических маршрутов оказались закрыты, ухудшилось качество воды в районе возгорания.

Кроме ущерба экологии, пожар унёс жизни 18 человек и уничтожил более 10 тысяч строений. В иске отмечается, что SCE признала наличие сбоя в работе одной из линий электропередачи в момент возгорания, но не предприняла необходимых мер по её обслуживанию. Правительство США требует более 40 миллионов долларов компенсации.

Пожар Fairview

5 сентября 2022 года в городе Хемет провисшая линия электропередачи SCE соприкоснулась с кабелем Frontier Communications, что вызвало искры и возгорание растительности.

Пожар Fairview охватил почти 14 тысяч акров в национальном лесу Сан-Бернардино, уничтожил или повредил дороги и наблюдательный пункт Red Mountain, использовавшийся для обнаружения пожаров. Стихия также нанесла серьёзный ущерб флоре и фауне, включая редкие виды животных.

В результате пожара сгорели 44 здания, погибли два человека, трое получили ранения, среди них двое пожарных. Федеральные власти требуют от компании около 37 миллионов долларов, включая 20 миллионов на тушение пожара.