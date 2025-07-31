Утром 31 июля Южную Калифорнию сотрясли несколько землетрясений, самое сильное из которых имело магнитуду 4,3. Эпицентр крупнейшего толчка находился в районе Сан-Бернардино, что вызвало ощутимые подземные толчки в прилегающих районах, включая Лос-Анджелес и город Фонтана.

Пожарное управление города Риалто сообщило о серии небольших подземных толчков в северо-западной части города. Жители сообщали о вибрациях и сотрясениях, которые были зафиксированы также в округе Риверсайд.

По данным Геологической службы США, серия землетрясений произошла в округе Сан-Бернардино, вызвав волну беспокойства среди местного населения на фоне недавнего предупреждения о цунами на побережье.

На данный момент сообщений о серьезных разрушениях и пострадавших не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе.

Ранее сообщалось о мощном землетрясении на Камчатке, после которого произошло извержение вулкана Ключевская сопка.