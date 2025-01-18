Фейерверки могли стать причиной пожара в Пасифик-Палисейдс

Пожарные службы, ФБР, полиция, Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ расследуют причины возникновения разрушительных пожаров на юге Калифорнии, бушующих с 7 января и унесших жизни минимум 27 человек.

Palisades Fire, охвативший территории к юго-востоку от Палисейдс Драйв и Пасифик-Палисейдс, – самый разрушительный пожар в округе Лос-Анджелес. По состоянию на вечер 18 января он стал причиной гибели 10 человек, травм у 4 человек, включая одного пожарного, разрушений более 4000 построек, среди которых дома знаменитостей, и сожжения почти 24 000 акров земли. Его удалось локализовать на 49%.

В настоящее время власти пытаются выяснить, связаны ли между собой Palisades Fire и другой пожар, произошедший в Новый год, поскольку оба вспыхнули недалеко от одного и того же района. Это район Skull Rock, находящийся к северу от бульвара Сансет в Пасифик-Палисейдс.

Некоторые специалисты задаются вопросом, могли ли ветры разжечь тлеющие остатки фейерверков с празднования Нового года, что привело к пожару.

Как сообщает телеканал FOX 11, Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила, что “расследует абсолютно все возможности”, в том числе проверяет, связаны ли пожары 1 и 7 января.

“Хотя разница (между пожарами) в неделю, вероятность есть,” — сказал Эрик Скотт из LAFD телеканалу.

Ранее сообщалось, что среди возможных причин пожаров власти рассматривают оборванные провода и возгорание одной из вышек энергетической компании Edison International и Southern California Edison.

Пожар, начавшийся 1 января полностью локализован, сжег восемь акров, но не нанес никакого ущерба строениям, и никто не пострадал, пожарные смогли потушить пламя всего за несколько часов.

Пока ведутся расследования, местные власти объявили о нескольких арестах, так или иначе связанных с пожарами, но ни один из них не имеет прямого отношения к причине пожара.