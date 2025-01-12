Оборванный провод мог стать причиной пожара в Калифорнии

Электроэнергетическая компания Edison International and Southern California Edison (SCE), обслуживающая большую часть клиентов в Южной Калифорнии, заявила, что пожарные службы расследуют, было ли оборудование компании причастно к пожару Hurst Fire.

Пожар Hurst Fire начался на севере округе Лос-Анджелес 7 января, по состоянию на полдень 12 января он локализован на 89%.

Недалеко от места, где начался пожар, был обнаружен упавший провод у одной из линий электропередачи. Пока компания SCE не может достоверно сказать, произошел ли его обрыв до или после начала пожаров.

SCE подала два отчета об инцидентах, связанных с электробезопасностью (ESIR), связанных с лесными пожарами, один для пожара Eaton Fire и другой для пожара Hurst Fire. ESIR подаются в Калифорнийскую комиссию по коммунальным услугам (CPUC) для инцидентов, которые соответствуют определенным критериям, таким как значительное внимание СМИ или правительственное расследование. Эти краткие отчеты содержат предварительную информацию и предоставляются в течение двух-четырех часов после инициирующего события. Чтобы соответствовать требованиям Калифорнийской комиссии по коммунальным услугам, эти отчеты часто подаются до того, как SCE может определить, связаны ли ее электрические объекты с возгоранием.

В своем отчете, поданном пожарным службам, SCE отмечает, “что о пожаре было сообщено примерно в 22:10 7 января, а предварительная информация отражает, что в 22:11 произошло срабатывание реле на линии Eagle Rock – Sylmar 220 кВ. На опоре, связанной с линией Eagle Rock – Sylmar 220 кВ, была обнаружена оборванная линия электропередачи. SCE не знает, произошло ли обнаруженное повреждение до или после начала пожара”.

Ни одно пожарное управление пока не предположило, что электроустановки SCE были причастны к возгоранию, и не потребовало удаления или сохранения оборудования, согласно заявлению компании, опубликованному поздно вечером в четверг регулирующим органам Калифорнии.

SCE также сообщила, что “получила уведомления о сохранении доказательств от адвокатов, представляющих страховые компании в связи с пожаром Eaton Fire, в результате которого сгорели тысячи строений и погибло не менее восьми человек, пять пожарных получили травмы

Акции Edison упали на фоне обеспокоенности инвесторов, что коммунальное оборудование компании может быть связано с разрушительными лесными пожарами в Лос-Анджелесе, сообщает Bloomberg.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com