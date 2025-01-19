Всего за четыре года президентства Джо Байдена было создано десять новых национальных монументов, пишет Русская служба «Голоса Америки».

На этой неделе список национальных монументов США пополнился еще двумя локациями: президент Джо Байден подписал прокламацию об учреждении монументов Чакуолла (Chuckwalla) и Саттитла (Sáttítla), на площади 343 гектара в Калифорнии.

Национальными монументами в США называются географические зоны и достопримечательности, охраняемые государством. Речь при этом может идти как о природных объектах (например, скале Девилс-Тауэр в Вайоминге или мысе Крузенштерна на Аляске), так и исторических достопримечательностях (к примеру, Статуе Свободы или месте сражения при Литл-Бигхорне). В данный момент в США национальными монументами признаны 138 локаций.

Чакуолла представляет собой участок пустыни Колорадо на юге Калифорнии, покрытый невысокими горными хребтами и живописными каньонами. Назван он в честь небольшой ящерицы, обитающей на его территории.

После наделения этой территории статусом монумента на территории сразу нескольких штатов — Калифорнии, Невады, Аризоны и Юты — появится непрерывный «коридор» из природоохранных земель. Его протяженность составит почти тысячу километров; природоохранная сеть будет простираться от города Моаб на востоке до нацпарка Джошуа-Три на западе.

В сообщении Белого дома говорится, что получившийся «коридор» представляет собой «важный культурный и духовный ландшафт, который населяли и по которому путешествовали племенные народы с незапамятных времен». Подчеркивается, что природоохранный статус поможет защитить места обитания животных и сохранить доступ к источникам воды для местных племен.

Пейзаж второго монумента — Саттитла-Хайлендс — заметно отличается от земель Чакуолла. Расположенный на севере Калифорнии, этот монумент представляет собой лесной и вулканический пейзажи, частично покрытые лавовыми полями и шлаковыми конусами. В центре монумента расположен гигантский спящий вулкан Медисин-Лейк.

Название, данное народом ачувами, является отсылкой к обсидиану — природному вулканическому стеклу.

Объявление новых монументов стало финальной точкой в природоохранной политике президента Джо Байдена. Ориентиром в этой сфере служила инициатива Байдена «Америка прекрасна» — программа, нацеленная на обеспечение экологической сохранности не менее чем 30% земель и вод США к 2030 году.

В ходе своего президентского срока Байден объявил о создании десяти новых национальных монументов, восстановлении трех и расширении еще двух земель с этим статусом.

Помимо монументов, природоохранный статус получили и другие территории — например, четыре новых прибрежных заповедника. В их число входят заповедник наследия чумаши, заповедник озера Онтарио, берег кораблекрушений Висконсина и эстуарный заповедник Коннектикута.