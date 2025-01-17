С какими угрозами общественному здравоохранению сталкивается мир в 2025 году?

Птичий грипп, норовирус, человеческий метапневмовирус, вирус Оропуш и сохраняющаяся угроза Covid-19 — вот некоторые из многочисленных кризисов общественного здравоохранения, с которыми мир сталкивается в 2025 году. А с более низкими показателями вакцинации в США наблюдается всплеск таких заболеваний, как коклюш.

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 10 января приглашенные эксперты дали углубленный анализ этих заболеваний и того, достаточно ли США оснащены для борьбы со вспышками. Эксперты полагают, что Америка, традиционно являющаяся лидером в области мирового общественного здравоохранения, плохо подготовлена к борьбе с многочисленными угрозами. Также вероятным делается выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что уже случалось во время первого президентского срока Дональда Трампа.

“Это влияет на нашу способность быть частью глобальной системы безопасности,” — сказала доктор Нахид Бхаделия, директор-основатель Центра по новым инфекционным заболеваниям в Бостонском университете. “ВОЗ служит средством, с помощью которого страны могут участвовать и обмениваться данными. И если мы откажемся от этого, то это будет для нас риском упустить это мировое сообщество.”

Ранее Бхаделия занимала должность старшего политического советника в группе реагирования на COVID-19 администрации Байдена и координировала распространение вакцин по всему миру. Она отметила предыдущее лидерство США в глобальных кризисах здравоохранения, включая Чрезвычайный план президента по борьбе со СПИДом ( President’s Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR), созданный бывшим президентом Джорджем Бушем-младшим в 2003 году. С тех пор PEPFAR был воплощен в более чем 50 странах и спас 25 миллионов человек с диагнозом ВИЧ/СПИД.

Во время пандемии COVID-19 администрация президента Джо Байдена перезапустила Альянс QUAD, который объединил лидеров из Австралии, Индии, Китая и США для поставки 1,2 миллиарда доз вакцины, произведенной в Индии, в наиболее нуждающиеся страны.

“Я надеюсь, что администрация Трампа видит преимущества отношений QUAD. Безусловно, это сыграло большую роль во время COVID-19, особенно в вопросах распределения вакцин и обмена вакцинами,” — сказала доктор Бхаделия. Она отметила важность быть в курсе проблем общественного здравоохранения, возникающих во всем мире и призвала прислушаться к часто используемой фразе: “То, что сегодня циркулирует в Конго, завтра может быть в Колорадо”.

Одним из крупнейших кризисов общественного здравоохранения, по поводу которого спикеры выразили особое беспокойство – это рост заболеваемости гриппом среди людей. Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали отчет 3 января, отметив, что количество случаев гриппа выросло на 20% по сравнению с 2023 годом.

“Я обеспокоен тем, что антинаучное движение заставит людей не воспользоваться всеми имеющимися у нас инструментами,” — сказал доктор Питер Чин-Хонг, специалист по инфекционным заболеваниям, Калифорнийский университет в Сан-Франциско.

“Недостаточная вакцинация — это угроза,” — добавил доктор Бенджамин Ньюман, профессор биологии, Техасский университет A&M, отметив значительное снижение числа людей, проходящих необязательную вакцинацию. “Мы можем увидеть, как часть защитной сетки коллективного иммунитета, которая защищала нас с середины 1900-х годов, будет снята.”

В связи с пожарами в округе Лос-Анджелес, приглашенные спикеры заявили, что они также обеспокоены влиянием катастроф в области общественного здравоохранения, связанных с изменением климата.

Доктор Уильям Шаффнер, профессор медицины в отделении инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Вандербильта обсудил тревожный всплеск случаев человеческого метапневмовируса в азиатских странах, включая Китай, Индию, Малайзию и Казахстан, но отметил, что болезнь не новая. Она существует уже несколько десятилетий, и во многих странах, включая США, всплеск наблюдается каждую зиму.

“Китайские органы здравоохранения заявили, что это в пределах нормы того, что они наблюдают зимой. Поэтому я думаю, мы можем быть уверены, что человеческий метапневмовирус не вызовет глобальной пандемии,” — сказал он.

Норовирус, в просторечии известный как “зимняя рвота”, очень заразен и может распространяться через близкий личный контакт, окружающую среду и даже сырых моллюсков, сказал доктор Шаффнер, отметив, что гигиена рук — с мылом и водой, а не дезинфицирующими средствами — является наиболее эффективной мерой. Вакцины от норовируса пока не существует. Лечение заключается в медленном питье прозрачных жидкостей для восстановления баланса жидкости.

Доктор Чин-Хонг рассказал о малоизвестном вирусе Оропуш, которым заразились более 10 000 человек в Южной Америке, в США зафиксировано 188 случаев, в основном связанных с путешествиями. Это вирус, распространяющийся через укусы мошек, некоторых видов комаров, а также половым путем, может вызывать энцефалит или менингит в тяжелых случаях.

“Мы наблюдаем беспрецедентный взрыв, особенно в Южной Америке прямо сейчас и в Карибском бассейне. И это происходит по известным нам причинам, включая вырубку лесов и изменение климата,” — добавил он.

“Как и Оропуш, оспа обезьян, от которой в Африке заразились более 50 000 человек и погибли 1 000 детей в возрасте до 15 лет, также связана с изменением климата и вырубкой лесов,” – продолжил доктор Чин-Хонг. “Оспа обезьян может передаваться половым путем или через контакт с животными. Первый случай в США был выявлен в ноябре прошлого года в районе залива Сан-Франциско.” 9 января Китай объявил, что выявил более заразный штамм вируса, но доктор Чин-Хонг сказал, что не ожидает его вспышки в США.

“Птичий грипп, передающийся через вирус H5N1, переживает тревожный рост на 6 континентах,” – сказал доктор Морис Питески, доктор ветеринарной медицины в Калифорнийском университете в Дэвисе. “Он присутствует у диких и домашних птиц и животных, а теперь и у людей. Он эндемичен в Северной Америке. Эта вспышка длится уже более 3 лет, и она распространилась на новые виды, географию, экономическое воздействие и продовольственную безопасность.”

“Также важно понимать, что у нас нет хорошей системы надзора за работниками, которые подвергаются профессиональному риску, будь то работники молочных ферм или птицеводы. И реальный риск заключается в том, что из-за отсутствия хорошего надзора, если вирус продолжит развиваться и мутировать, он действительно покажет потенциальную возможность передачи от человека к человеку” — подчеркнул доктор Питески, считающий, что существует серьезное недооценивание людей, заболевших птичьим гриппом, поскольку работники молочных ферм и птицеводства в основном являются новыми иммигрантами, которые могут быть обеспокоены последствиями сообщения о своей болезни.

“Неясно, сколько из того, что говорит г-н Кеннеди, — это просто шумиха и слова, а сколько будет действиями, — сказал вирусолог доктор Бен Ньюман. “Но я могу с уверенностью сказать, что если он выполнит все, что скажет, это разрушит ландшафт исследований инфекционных заболеваний в Соединенных Штатах Америки. Это может не иметь немедленных последствий, потому что процесс перехода от нового вируса к новой вакцине или лекарству занимает несколько лет. Но когда вы перекрываете конвейер, это создает этот эффект нисходящего потока, когда в конечном итоге ничего не будет выходить. Так что это очень беспокоит меня, и мы посмотрим, чем это закончится.”

“С тех пор, как у нас появились вакцины, связанные со школой, они стали важной частью искоренения полиомиелита, например, болезни, которой болеют многие дети младшего возраста. Существуют легко предотвратимые вирусы,” – выразил он обеспокоенность по поводу антипрививочной позиции Кеннеди в отношении вакцин, которые теперь являются обязательными для школьников. “И если иммунитет самой молодой группы, которая наиболее восприимчива и с наибольшей вероятностью распространит вирусную франшизу, я думаю, мы увидим много побочных эффектов для пожилых людей, родителей, сообществ, и мы на самом деле не знаем, каким будет эффект, за исключением того, что он будет плохим. Это удручает, но да. Мы наблюдаем очень большое снижение числа вакцин, которые не являются обязательными.”

Доктор Ньюман сказал, что он ожидает всплесков случаев коклюша, кори, ветрянки и других болезней, от которых в настоящее время защищают вакцины.

“В 2024 году было принято на 11 миллионов доз меньше вакцины от гриппа, а по сравнению с 2020 годом. И мы видим результаты в количестве вирусных инфекций, не только в больницах,” — сказал он, отметив, что штамм гриппа H1N1 можно эффективно остановить с помощью вакцины, потому что это более новый вирус. Штамм H3N2 сложнее контролировать с помощью вакцин.

“Мы видим примерно равное количество этих двух вирусов. И это удручает”, — сказал Ньюман. Он добавил, что только 8% населения США получили ревакцинацию от COVID-19.

“Я обеспокоен тем, что антинаучное движение заставит людей не пользоваться всеми имеющимися у нас инструментами,” — сказал доктор Чин-Хонг.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.