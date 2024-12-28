Українські іммігранти визнали свою провину у справі про крадіжку $34 млн. Цю справу охрестили найбільшим пограбуванням в історії Орегона.

РУССКИЙ

Як вдалося дізнатися «Слов’янському Сакраменто» у Федеральному суді штату Орегон, Сергій Лебеденко і його дружина Галина визнали провину практично за всіма пунктами пред’явленого їм обвинувачення. Суддя затвердила угоду про визнання провини і визнала її усвідомленою і добровільною.

У межах цивільної справи про конфіскацію майна у Федеральному суді штату Орегон, у сім’ї Лебеденків вилучають будинок, розташований у м. Портленд.

Згідно з домовленістю з владою, Лебеденки отримали дозвіл на продаж нерухомості родичу за $600 000. З цієї суми $480 000 буде передано державі як заміну конфіскованого майна. Решта коштів залишаться в розпорядженні сім’ї.

У межах розслідування було встановлено, що гроші, викрадені у жертви, надходили на банківські рахунки сім’ї Лебеденків і використовувалися для оплати іпотеки конфіскованої нерухомості, вартість якої оцінюють приблизно в $600 тис.

Суд постановив, що в разі невиконання умов угоди, нерухомість буде передано у власність держави, а потім виставлено на продаж. Отримані кошти будуть розподілені відповідно до встановлених правил. Судовий розгляд триває, і влада продовжує роботу з повернення викрадених коштів і притягнення обвинувачених до відповідальності.

Нагадаємо, що сім’ю Лебеденків офіційно звинуватили в шахрайстві з використанням засобів зв’язку та відмиванні грошей. У січні 2023 року проти них було висунуто кримінальні обвинувачення, які було підтверджено в лютому 2024 року. Наразі обвинувачені перебувають під підпискою про невиїзд.

Як свідчать матеріали справи, українські іммігранти Сергій і Галина Лебеденко, власники компанії Astra Car Service, LLC, викрали понад $34 мільйони у свого клієнта – літнього магната, 79-річного Віна МакКормака. Лебеденко скористалися довірою клієнта, щоб отримати доступ до його фінансових ресурсів, включно з кредитною карткою American Express, і здійснювали необґрунтовані витрати, зокрема 180 транзакцій на суму $497 490 за один тиждень, коли жертва не перебувала в Портленді і не могла проконтролювати витрати своїх компаній.

Раніше «Слов’янський Сакраменто» повідомляв про конфіскацію урядом США прикрас і люксового одягу у сім’ї підозрюваних на суму $100 тис. Серед конфіскованих речей виявили 92 пари люксового жіночого взуття, 64 сумки і гаманців, 159 дорогоцінних монет, 8 золотих злитків; комплект медальйонів (8 шт.) з портретами в рамці в українській тематиці, а також безліч інших ювелірних виробів.

Вирок буде винесено 5 березня 2025 року у Федеральному суді міста Портленд.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com