Федеральные программы здравоохранения находятся под угрозой при администрации Трампа.

Поскольку избранный президент Дональд Трамп готовится вступить в должность 20 января, несколько федеральных программ здравоохранения могут столкнуться с дефицитом бюджета, поскольку новая администрация стремится снизить инфляцию и долг.

В ходе предвыборной кампании избранный президент Дональд Трамп обещал не сокращать социальное обеспечение или Medicare, которые в первую очередь обслуживают людей старше 65 лет. Но Трамп мало упоминал о Medicaid, которая предоставляет медицинское страхование малообеспеченным взрослым и детям через CHIP.

Сокращения, скорее всего, коснутся Medicaid, Программы медицинского страхования детей (CHIPS), в которой зарегистрирована почти половина всех детей в США, и Программы дополнительной продовольственной помощи. Эти программы в совокупности обслуживают более 88 миллионов жителей с низким доходом в США.

Спикеры брифинга EMS для этнических СМИ 6 декабря обсудили влияние бюджетных сокращений на эти критически важные сети безопасности здравоохранения и последующий процесс изъятия, который позволяет президенту просто остановить поток средств на программы, утвержденные Конгрессом.

“Medicaid является крупнейшим источником федеральных средств, поступающих в бюджеты штатов, и составляет в среднем 56% бюджета штата. Так что если мы увидим большие сокращения Medicaid, это повлияет на все разделы бюджета штатов, а не только на их бюджет здравоохранения,” — сказала Джоан Алкер, исполнительный директор Центра детей и семей и профессор-исследователь в Фонде государственной политики Джорджтаунской школы Маккорта.

Сокращения Medicaid могут произойти даже до вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, объяснила Алкер, объяснив, что новая, контролируемая республиканцами Палата представителей и Сенат, скорее всего, сразу же возьмутся за принятие бюджетной резолюции в январе. Крупные сокращения Medicaid создадут серьезные проблемы для правительств штатов, которые не смогут заполнить пробел, сказала она, отметив, что такие сокращения окажут глубокое влияние на стареющее население Америки.

“Сокращения будут отложены на 10-летний период. Конгресс обычно очень хорошо продумывает способы структурирования таких сокращений, чтобы боль не ощущалась сразу,” – сказала Алкер.

“Вероятно, добавится новая бюрократическая волокита, задерживающая регистрацию для имеющих на это право людей и их детей. Поставщики медицинских услуг, которые видят много низкооплачиваемых работников, особенно в сельских общинах, могут, скорее всего, столкнуться с сокращением возмещения. Поставщикам будет очень трудно пережить эти сокращения. Поэтому все эти разные группы — дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, низкооплачиваемые работники — окажутся под угрозой, если мы увидим существенные сокращения Medicaid,” — сказала она.

“Medicaid очень популярен среди избирателей, он идет сразу за Medicare, одной из самых популярных программ федерального правительства. Избиратели не хотят видеть больших сокращений Medicaid. Эти выборы были посвящены проблемам расходов, которые волнуют семьи, и они, безусловно, не хотят платить больше за медицинское обслуживание,” — продолжила Алкер.

“Некоторые из предложений в Project 2025, который, как ожидается, станет руководством Трампа на его второй срок пребывания у власти, нанесут непоправимый вред здоровью и благополучию детей,” – сказала Майра Альварес из Children’s Partnership.

‘Детям абсолютно необходимы медицинские услуги и безопасность, которую обеспечивает покрытие, такое как Medicaid или Medi-Cal в Калифорнии. Но им также нужна сеть безопасности и доступ к услугам, которые включают питание, экономическую поддержку и многое другое,” — сказала она, отметив, что Программа медицинского страхования детей, Программа дополнительной продовольственной помощи, Временная помощь нуждающимся семьям и даже программы школьных обедов находятся под угрозой сокращения или отмены.

“SNAP, также известная как продовольственные талоны, оказывает поддержку 40 миллионам человек. Это первая линия обороны нашей страны от голода,” — сказала Альварес, добавив, что новая администрация предложила сократить программу на 4 миллиарда долларов за 5 лет. “Это происходит в то время, когда цены на продукты выросли на 24% в период с 2020 по 2023 год, а заработные платы пропорционально не выросли.”

“Администрация Трампа, скорее всего, закроет Программу помощи малоимущим семьям с энергоснабжением, также известную как LIHEAP, которая помогает малоимущим семьям оплачивать счета за электроэнергию,” – продолжила Альварес. Она также выразила обеспокоенность тем, что финансирование программы для женщин, младенцев и детей (WIC) будет сокращено.

“Семьи, имеющие право на федеральную медицинскую поддержку, скорее всего, откажутся от участия, как это было при первой администрации Трампа, из-за страха перед правилом государственного содержания (Public charges),” – сказала Альварес. “Трамп пытался ссылаться на государственного содержания во время своего первого срока, угрожая отказать в корректировке иммиграционного статуса, если заявитель воспользовался федеральными льготами. Он создал пугающий эффект в сообществе иммигрантов.

Ричард Коган, старший научный сотрудник Центра по бюджетным и политическим приоритетам объяснил еще один редко используемый процесс, известный как конфискация/изъятие (impoundment), который позволяет президенту просто остановить поток средств, уже одобренных Конгрессом. Он заявил, что изъятие неконституционно. Как известно, Трамп намекнул на свое намерение использовать изъятие во время нескольких предвыборных митингов.

Коган впервые начал исследовать законность изъятия средств 52 года назад, когда бывший президент Ричард Никсон использовал этот процесс для отказа в финансировании программ социального обеспечения. Никсон столкнулся с девятью судебными исками и проиграл все из них. В 1974 году Конгресс одобрил Закон о контроле за изъятием средств (Impoundment Control Act), пытаясь ограничить подобные действия президента.

“Большая часть публичных обсуждений изъятия средств очень запутана или часто просто ошибочна,” — сказал Коган. “Главный вывод заключается в том, что президенты никогда не имели общих полномочий на изъятие средств, принятых Конгрессом в качестве закона, и Конгресс не мог даже предоставить такие полномочия президенту, если бы захотел.”

“Во-первых, Конституция США не предоставляет президенту права изымать средства. Все как раз наоборот. Конституция гласит, что Конгресс решает, на что и сколько тратить деньги, и что работа президента заключается в том, чтобы «заботиться о том, чтобы законы добросовестно исполнялись»,” — пояснил он.

Поэтому, средства, предназначенные для помощи Украине, если они уже одобрены Конгрессом, Трамп не может их изъять и не отправить в эту страну, сказал Коган, чья бабушка родом из Украины.

В 1996 году Конгресс одобрил Закон о вето по статьям (Line Item Veto ACt), который предоставил президентам полномочия накладывать выборочные вето на статьи в законопроектах об ассигнованиях. Вето по статьям, по сути, изъятие, вступило бы в силу, если бы Конгресс не написал новый закон, запрещающий его. Но Верховный суд постановил голосами 6-3, что Закон неконституционен.

“Меня беспокоят типы сокращений, которые может провести Конгресс, отменив или сократив здравоохранение, продовольственную помощь, помощь в образовании или жилищную поддержку для некоторых или десятков миллионов людей. Но работа Конгресса — писать законы о бюджете, а работа президента — добросовестно следовать этим законам о бюджете, что не является необязательным,” — заключил Коган.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.