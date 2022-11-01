Домашнее насилие имеет разные формы и касается всех

Согласно новому исследованию калифорнийского фонда Blue Shield, каждый второй житель Калифорнии, включая детей, подвергался домашнему насилию. А согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в стране каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина в какой-то момент своей жизни подвергались физическому насилию со стороны своего интимного партнера.

Домашнее насилие может принимать различные формы. Злоупотребление технологиями — преследование с помощью текстовых сообщений, использование приложений для отслеживания местонахождения — и принудительный контроль — это две формы насилия, о которых часто не сообщается.

На еженедельном брифинге EMS 28 октября приглашенные спикеры – Дженна Лейн, специалист по связям с общественностью, Калифорнийский фонд Blue Shield, Эрика Олсен, директор программы «Сеть безопасности» Национальной сети по искоренению домашнего насилия, Дебора Такер, председатель совета директоров Национального центра домашнего и сексуального насилия, Паллави Дхаван, директор по политике в отношении домашнего насилия городской прокуратуры Лос-Анджелеса – рассказали о домашнем насилии с помощью технологий, принудительном контроле, политике на уровне штата Калифорния и изменениях политики, вытекающих из администрации Байдена, включая расширение Закона о насилии в отношении женщин и плана Белого дома. Спикеры также рассказали, являются ли иммигранты более уязвимыми для жестокого обращения, потому что им не хватает ресурсов и поддержки для помощи.

Правозащитники, которые работают с жертвами домашнего насилия говорят, что домашнее насилие излечимо и предотвратимо, но указывают на необходимость больших действий для предотвращения злоупотреблений.

Домашнее и сексуальное насилие происходит во всем мире во всех культурах, в том числе в Калифорнии, где “более половины из них столкнулись с ним на близком и личном опыте”, говорит Дженна Лейн, сотрудник по связям с общественностью фонда Blue Shield of California. “Оно действительно везде, что беспокоит”.

По ее словам, когда вы думаете об избитых женщинах, вы думаете об их телесных повреждениях. Но домашнее насилие включает в себя множество оскорбительных действий, которые вызывают другие травмы.

“Это также может быть эмоциональное насилие, финансовое, т.е. контроль чьих-то денег или увольнение с работы… Это может быть угрозы законом, например, угрозы вызвать иммиграционные службы,” — сказала Дженна Лейн. По ее словам, главный вопрос: «Что с этим делать?»

Октябрь — это месяц осведомленности о домашнем насилии, и фонд только что запустил новый веб-сайт Let’s End Domestic Violence, который предлагает информацию о профилактике, лечении и другие ресурсы.

“Домашнее насилие повсюду; это излечимо: это можно предотвратить», — говорит Лейн.

Дебора Такер, которая в 1996 году стал соучредителем, в 1974 году отправилась в Вашингтон, чтобы помочь тогдашнему сенатору Джо Байдену работать над первой редакцией Закона о насилии в отношении женщин (Violence Against Women Act, VAWA). Он был повторно авторизован несколько раз, последний раз в марте 2022 года.

Дебора Такер сама столкнулась с насилием, когда была студенткой-первокурсницей Техасского университета в Остине, но к ней и двум ее соседкам по комнате стал приставать и преследовать какой-то парень. Он преследовал их и пытался проникнуть в их квартиру, поэтому они вызвали полицию, которая не смогла его поймать, но в течение недели наблюдала за их домом, но как только полицейские уехали, парень снова ломился к девушкам.

С тех пор Дебора Такер выступает против применения насилия в отношении женщин. Она основала Остинский кризисный центр изнасилования, Остинский центр для женщин, подвергшихся побоям, и в настоящее время является президентом Национального центра домашнего и сексуального насилия (NCDSV).

“Я в значительной степени заработала каждый из этих седых волос, выполняя эту работу,” — сказала она.

Закон разрешает ряд вспомогательных услуг, включая финансирование различных программ, предоставление жертвам возможность обратиться в суд вместо обязательного арбитража, а также расширение услуг и поддержки для пострадавших из малообеспеченных и маргинализированных сообществ, в том числе для ЛГБТК+, переживших домашнее насилие.

Хорошую статистику по домашнему насилию трудно найти, т.к. часто оно происходит между интимными партнерами и часто не сообщается в органы правопорядка.

Штаты также по-разному определяют домашнее насилие, и эта проблема существует даже между различными агентствами на уровне штата в пределах одного штата. Например, в калифорнийских судах есть уголовный кодекс для уголовных дел, семейный кодекс, регулирующий семейный суд, и гражданский кодекс для гражданского суда.

“Домашнее насилие даже не имеет единого определения в этих кодексах в одном и том же штате,” — заявила Паллави Дхаван.

Дхавана был прокурором в отделе по борьбе с домашним насилием окружной прокуратуры Лос-Анджелеса.

“Я провела 13 лет, занимаясь действительно ужасающими случаями убийств, изнасилований и покушений на убийство,” — говорит она. В 2019 году она получила награду Коллегии адвокатов округа Лос-Анджелес как прокурор года.

Сейчас Паллави Дхаван работает в городской прокуратуре, которая выступила спонсором законопроекта 1141 Сената Калифорнии, добавляющий принудительный контроль к определению домашнего насилия в Семейном кодексе.

Законопроект основывался на исследованиях, согласно которым от 60% до 80% женщин, переживших домашнее насилие, подвергались принудительному контролю.

“Я устала слышать, как люди говорят, что насилие в семье требует физического насилия и синяков. И я много раз слышал это в суде, слышал от присяжных и судей,” — сказала Паллави Дхаван.

Жертвы этой формы жестокого обращения теперь могут добиваться запретительных судебных приказов, запрещающих принудительный контроль и требующих от судов рассмотрения доказательств принудительного контроля при определении опеки над детьми.

Как пояснила Паллави Дхаван, распространенные формы принудительного контроля включают изоляцию, лишение ресурсов, наблюдение за перемещениями и поведением человека. Это все те вещи, которые лишают человека автономии и превращают его в тень своего прежнего «я».

“Насильники будут злоупотреблять любыми технологиями как инструментом насилия,” — пояснила Эрика Олсен, которая занимается ролью технологий в делах о домашнем насилии. “Некоторые злоумышленники могут установить скрытое приложение или программное обеспечение для мониторинга на устройство партнера без их ведома. Некоторые могут злоупотреблять сайтами социальных сетей или смарт-устройствами дома, чтобы беспокоить или преследовать”.

Тактика включает в себя отслеживание чьего-либо местоположения без его ведома или завладение финансовыми или социальными учетными записями для совершения мошенничества или выдачи себя за другое лицо, распространение интимных изображений без согласия или публикацию, угрозы или домогательства в Интернете. Жертвам насилия из ЛГБТК сообщества обидчики могут специально угрожать разоблачением в сети. И как сказала Эрика Олсен, это очень распространенная тактика.

Часть нового VAWA включает положение о гражданском иске за несогласованный обмен изображениями, которое дает жертвам домашнего насилия возможность обратиться в суд для возмещения денежного ущерба и доступа к охранным судебным приказам.

Министерство юстиции сообщает, что количество арестов за изнасилование с 1980 по 2015 год сократилось с 26 000 до 15 000. Это свидетельствует о том, что усилия по борьбе с домашним насилием работают. Правозащитники говорят, что для того, чтобы положить этому конец, необходимо активно проводить профилактическую работу с жертвами и их обидчиками.

“Здесь, в Техасе, несколько лет назад мы провели масштабное исследование всех, кто находился в тюрьме за убийство или серьезное насильственное преступление, и было выявлено правило 80%,” — рассказала Дебора Такер. По ее данным, 80% заключенных, включенных в исследование, выросли в семьях, где применялось домашнее насилие. И всякий раз, когда она работает с законодателями, она напоминает им, “что 80% людей, которых мы сажаем в тюрьму за убийство, выросли и столкнулись с применением насилия в отношении себя или кого-то, кого они любили, в очень, очень раннем возрасте”.

Когда дело доходит до совершенствования законодательства, она добавляет: “Если мы хотим остановить самое жестокое насилие… мы должны остановить домашнее насилие и сексуальное насилие. Все взаимосвязано,” — убеждена Дебора Такер.