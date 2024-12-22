Вбивство в сім’ї українських іммігрантів приголомшило Сакраменто

«Слов’янському Сакраменто» вдалося дізнатися ім’я вбитої минулої п’ятниці дитини – нею виявився однорічний Міка Демський. Коронер округу окремо вказує національність убитого – малюк був українцем. За словами прессекретаря поліції сержанта Амара Ганді, оперативникам, які увійшли в будинок Демських, довелося застосувати силу, щоб затримати підозрюваного. Трохи згодом поліцейські, які з’явилися на місці злочину, побачили жахливу картину – голову дитини окремо від тулуба. Спочатку, як каже Ганді, детективи вирішили, що це голова ляльки. Однак виявилося, що вбивця використав ніж для того, щоб убити свого сина.

РУССКИЙ

Про підозрюваного відомо небагато: Андрій Демський народився 24 березня 1996 року і, судячи з усього, є вихідцем з України. Його обвинувачують у «нападі із застосуванням сили, здатної заподіяти тяжкі тілесні ушкодження», а також у домашньому насильстві. На місце події відправили детективів із Бюро по боротьбі з жорстоким поводженням із дітьми, розслідування яких встановило, що Демський був причетний до інциденту домашнього насильства зі своєю дружиною і тещею, і щойно вони вийшли з дому, він обезголовив свого сина. Його дружина і теща звернулися до поліції Сакраменто рано вранці в п’ятницю, заявивши, що Демський напав на них. Через травми тещу довелося госпіталізувати.

Мешканці Сакраменто надзвичайно шоковані цією жорстокою подією і згадують інші подібні випадки, пов’язані зі слов’янською громадою регіону. Пригадуються щонайменше два випадки: один із них – вбивство сімох вихідців з України Миколою Солтисом у 2001 році. Нагадаємо, що Микола Солтис убив свою вагітну дружину, малолітнього сина та чотирьох родичів. Як і у випадку з дитиною Демських, Солтис холоднокровно знущався над своїм сином перед його вбивством. Після арешту Солтис повісився у в’язниці округу.

Інший схожий випадок стався 2012 року, коли також виходець з України – Григорій Буханцов – холоднокровно зарізав вагітну дружину свого брата і двох її дітей. Причому під час злочину Буханцов зґвалтував свою юну племінницю.

Обидва випадки пов’язані зі Слов’янською місіонерською церквою «Віфанія», засновник якої пастор і єпископ Адам Бондарук покінчив життя самогубством 2,5 роки тому.

Жителі Сакраменто сповнені люті, вони залишають гнівні коментарі під численними постами й новинами в соціальних мережах, нарікаючи на те, що в штаті Каліфорнія скасовано смертну кару. Шериф Сакраменто Джим Купер висловив співчуття сім’ї українських іммігрантів і повідомив, що його департамент працює цілодобово, щоб відновити картину події та домогтися справедливості.

Андрій Демський перебуває в головній в’язниці округу Сакраменто без права виходу під заставу; він має постати перед судом напередодні Різдва – 24 грудня. Злочинної історії у затриманого не виявлено.

«Слов’янський Сакраменто» просить зв’язатися з редакцією електронною поштою всіх, хто що-небудь знає про сім’ю Демських або про деталі цієї трагічної події.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com