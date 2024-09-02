Департамент юстиции Калифорнии разыскивает пропавшего две недели назад Никиту Власенко, 23-летнего жителя города Вест-Сакраменто. Молодой человек пропал 18 августа 2024 года, с тех пор его местонахождение остается неизвестным. Его поисками занимаются близкие, а также полиция Вест-Сакраменто.

На момент исчезновения Никита был одет в обычную повседневную одежду и носил очки. Также вместе с ним исчез его автомобиль — бордовый седан Lexus.

Приметы пропавшего Никиты Власенко:

– Возраст: 23 года

– Пол: Мужской

– Цвет волос: Коричневый

– Цвет глаз: Карий

– Рост: 5’10”

– Вес: 160 фунтов

– Бордовый седан Lexus ES350 2007 года выпуска

– Номерной знак: 9LGD374

– Последний раз видели: 18 августа 2024 около 12:00 дня в Вест-Сакраменто

Любая информация о местонахождении Никиты и его автомобиля может быть крайне важной для расследования. Всех, кто владеет ею, просят связаться с Полицейским департаментом Вест-Сакраменто по телефону (916) 617-4910 (при звонке назовите номер дела 24-03553) или с семьей по телефону (916) 477-8278.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship