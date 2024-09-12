23-летний Никита Власенко, которого разыскивали родственники с 18 августа, был найден после двух недель отсутствия, но “во время своего исчезновения трагически скончался”. Информация о его поисках была размещена на многих социальных платформах, чтобы помочь найти молодого человека.

От имени родителей Никиты, Людмилы и Макса, Марианна Льюис организовала GoFundMe, чтобы помочь им покрыть расходы на похороны своего первого сына (у Никиты есть младшие братья Данила и Георгий).

“Мы все абсолютно опустошены и убиты горем как семья. От их имени я прошу вас помочь им, поскольку они скорбят об этой трагической потере. Все средства пойдут на похороны и поминальные расходы,” – пишет Марианна.

Похороны и поминальная служба пройдут 14 сентября в 10 утра на кладбище Sylvan Cemetery по адресу 7401 Auburn Blvd, Citrus Heights.

“Никите Власенко было 23 года, когда он трагически скончался. Все, кто знал Никиту, знали его как уважительного и доброго человека с уважительным и добрым поведением. Он любил и уважал своих родителей, двух братьев — Данила и Георгия, своих бабушек и дедушек и свою большую семью. Никита ставил людей выше себя, одним из примеров является то, что он провел невероятно много времени, помогая заботиться о своем младшем брате Георгии, у которого особые потребности. Никита называл своих братьев своими лучшими друзьями… Никита преуспел в математике и других предметах, он был невероятно умен и имел блестящее будущее,” – так вспоминает Никиту Марианна Льюис.

“Славянский Сакраменто” обратился к правоохранительным органам штата Калифорния, которые сообщили, что запрашиваемый нами “отчет все еще активен и находится на стадии расследования”.

“Мы сохраним ваш запрос и сообщим вам, когда отчет станет доступен”, – сказал представитель полиции.