Назначения Трампа и обещания раздавать ускоренную процедуру регистрации для тех, кто инвестирует миллиард долларов в экономику США.

А также упрощенную и ускоренную процедуру регистрации, о чем он написал в своей соцсети Truth Social.

«Любой человек или компания, инвестирующие $1 млрд и более в Соединённые Штаты Америки, получат полностью ускоренные разрешения и лицензии, включая… все экологические одобрения», – гласит его сообщение.

Кроме этого, он продолжает формировать новую администрацию, которая, по всей видимости, будет самой богатой в истории США: как минимум 10 постов в новом правительстве будут занимать миллиардеры, – «люди которые умеют руководить бизнесом и зарабатывать деньги, а не те кто умеют об этом рассуждать».

Назначения Трампа вызывают вопросы и критику в связи с разными аспектами жизни новых министров. Так, фигура Пита Хегсета, бывшего ведущего Fox News, назначенного министром обороны критикуется за то, что он никогда не работал в государственных структурах, а также он обвиняется в пьянстве и неподобающем поведении с женщинами. Все это не очень нравится республиканцам в Сенате – около шести сенаторов-республиканцев, а возможно, и больше, не готовы поддержать заявку Хегсета на пост главы Пентагона из-за все больше возникающих неприятных подробностей из его жизни , поскольку новые откровения о его прошлом продолжают появляться в открытом доступе.

Пэм Бонди займет пост генпрокурору, главы Департамента юстиции, после того как от поста отказался фигурант нескольких уголовных дел Мэтт Гаец. В марте 2021 года New York Times сообщила, что Департамент юстиции расследует Гаеца по подозрению в торговле людьми и вступлении в сексуальные отношения с 17-летней девушкой. Гаец обвинялся не только в том, что платил несовершеннолетней девушке за секс, который предположительно имел место примерно в 2019 году, но и оплачивал ее поездки через границы штатов.

Но особое внимание получило назначение Роберта Кеннеди-младшего, племянника убитого 35 президента Джона Кеннеди, на пост министра здравоохранения и социальных служб. Десятки ученых, лауреатов Нобелевской премии призвали американский сенат проголосовать против назначения, потому что он, как считают ученые, он развалит все здравоохранение, т.к. выступает против прививок и склонен к теориям заговора. Открытое письмо ученых, которое подписали 77 лауреатов Нобелевской премии по химии, экономике, медицине и физике разных лет, опубликовала газета The New York Times.

«Учитывая его послужной список, назначение мистера Кеннеди ответственным за DHHS поставило бы под угрозу общественное здравоохранение и подорвало бы мировое лидерство США в области медицины как в государственном, так и в коммерческом секторах», — говорится в обращении.

Среди подписавших письмо нобелевских лауреатов 31 лауреат по медицине, 18 по физике, 17 по химии и 11 по экономике. Среди них Дрю Вайсман, чья работа привела к созданию мРНК-вакцины COVID-19, и Чарльз Райс, получивший премию за открытие вируса гепатита С.