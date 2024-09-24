Губернатор Калифорнии подписал закон, защищающий детей от зависимости от социальных сетей.

20 сентября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект SB 976, предложенный сенатором-демократом от Беркли Нэнси Скиннер, который запрещает онлайн-платформам сознательно предлагать зависимый контент несовершеннолетним без согласия их родителей. Также законопроект ограничивает отправку уведомлений в социальных сетях несовершеннолетним во время школьных занятий и поздно ночью.

“Каждый родитель знает, какой вред может нанести зависимость от социальных сетей их детям — изоляция от человеческого общения, стресс, тревожность и бесконечные часы, потраченные за экраном, — отметил губернатор Ньюсом. — С этим законопроектом Калифорния помогает защитить детей и подростков от целенаправлено разработанных функций, способствующих появлению этих деструктивных привычек.”

“Как мать, я горжусь постоянным лидерством Калифорнии в привлечении технологических компаний к ответственности за свою продукцию и обеспечении того, чтобы эта продукция не наносила вреда детям. Благодарю губернатора и сенатора Скиннера за принятие важного шага в защите детей и обеспечении приоритета их безопасности над прибылью компаний,” – сказала супруга губернатора, первый партнер Дженнифер Сибель Ньюсом.

Подписание этого законопроекта основанo на принятии двухпартийного закона в 2022 году, требующего, чтобы онлайн-платформы учитывали интересы детей-пользователей и по умолчанию использовали настройки конфиденциальности и безопасности, которые защищают психическое и физическое здоровье и благополучие детей. Кроме этого Калифорния продолжает защищать California Age-Appropriate Design Code Act от судебного иска, оспаривающий первый в стране подобный закон.

В дополнение к этому законопроекту SB 976 губернатор Ньюсом подписал ряд других законов, касающихся различных вопросов – от статуса работников до управления воздухом и защиты детей, подчеркивая широкий спектр законодательной активности администрации.