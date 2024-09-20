О том, что трампанутые озабочены вашим сексом, половыми органами, походами в туалет и абортами, я уже писал. И когда я в очередной раз понадеялся, что хуже уже не будет, снизу постучал зам. губернатора Северной Каролины и кандидат на пост губернатора Марк Робинсон.

Причём главная проблема даже не в их сексуальной озабоченности, а в собственном двуличии. Потому что все эти выпады – это либо проекция, либо признание собственных психических отклонений.

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Недавно CNN провело биографическое расследование Робинсона и нашло очень много интересного.

Например, в феврале он заявил: «Если в пятницу вечером вы мужчина, а в субботу вдруг чувствуете себя женщиной и хотите зайти в женский туалет в торговом центре, вас арестуют или сделают, что нужно. Мы защитим наших женщин».

Однако на порносайте Nude Africa (Обнажённая Африка) Робинсон признался, что в 14 лет подсматривал за женщинами в общественных душевых.

«Я пришёл в тупиковое место, но там было две большие вентиляционные заслонки! Так уж получилось, что они выходили на душевые! Я просидел там около часа и наблюдал, как несколько девушек зашли и приняли душ».

«Я снова пошёл подглядывать на следующее утро, но после, когда я вернулся, лестница была заперта! Так что эти два раза были единственными, когда мне удалось это сделать! Ахххх воспоминания!!!!»

В другом комментарии Робинсон написал, что его возбуждает порнография с участием трансгендеров.

И, может быть, ничего удивительного в бушующих подростковых гормонах нет… Если бы он не хвастался этим в зрелом возрасте, не претендовал на должность губернатора и не проецировал собственную сексуальную озабоченность на трансгендерных граждан.

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А как трампанутые выставляют напоказ свою религиозность? Как будто пытаются за что-то компенсировать!

В 2022 году в своих мемуарах Робинсон написал, что посвятил свою жизнью Иисусу ещё в 80-х. Но местное издание The Assembly опубликовало своё расследование о том, как в девяностых и нулевых Робинсон регулярно посещал магазин порнографических фильмов. Несколько раз в неделю!

И снова ничего криминального в этом нет, если б он не рассказывал нам всем про Иисуса.

В 2020 году Робинсон выступал за полный запрет на аборты. Сегодня он баллотируется на запрете на аборты после 6 недель. Чтобы вы понимали, 6 недель считается не от зачатия, а от начала последних месячных. То есть во многих случаях женщина даже не знает, что она беременна.

Однако в конце 80-х Робинсон заплатил за аборт. А в 2010 году на том же порносайте он написал, что ему всё равно, если известная женщина сделает аборт: «Мне все равно. Я просто хочу посмотреть секс-видео!».

Робинсон, конечно, говорит, что прошёл эволюцию в отношении абортов (и Иисуса). Но есть намного более простое объяснение. Когда Робинсон был молод, он не хотел стать отцом, и его будущая жена сделала аборт. А сегодня ему и его жене 56 лет, и порнофильмы уже не так актуальны.

Поймите такую простую вещь: государственные и религиозные законы, которые насаждают трампанутые, – это законы для вас. Они под эти законы не попадают.

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Но ещё более важно понимать, что трампанутым может стать кто угодно: еврей-иммигрант из СССР, беженец из Украины, диссидент из России… И даже необязательно быть белым мужчиной, потому что Робинсон – афроамериканец.

В одной из дискуссий на порносайте Робинсон прокомментировал изнасилование пьяной женщины таксистом: «И мораль этой истории… Не трахай белую с*чку!». В другой дискуссии oн атаковал лидера движения за права чернокожих Мартина Лютера Кинга: «Уберите этого чертового коммунистического ублюдка с Национальной аллеи!». В какой-то момент он внезапно назвал себя «темнокожим нацистом». А вскоре после этого написал: «Рабство — это не плохо. Некоторым людям нужно быть рабами. Я бы хотел, чтобы его (рабство) вернули. Я бы, конечно, купил несколько». В 2012 году, когда президентом был Обама, Робинсон написал: «Я бы предпочёл Гитлера любому дерьму, которое сейчас творится в Вашингтоне!»

Эта беда приходит не одна. И Робинсон регулярно оставлял расистские, антисемитские, исламофобские и гомофобские комментарии.

Потому что трампанутые – это не раса, не национальность, не религия и не идеология. Трампанутые – это диагноз.

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Доказательства CNN и местного издания The Assembly – убийственные. Хотя Робинсон отрицает, что он – это он.

И несмотря на то, что Трамп продолжает поддерживать его на пост губернатора (это кого-то ещё удивляет?), Робинсон значительно проигрывает демократу Джошу Стайну. А вот это уже интересно не только для Северной Каролины.

Дело в том, что демократические кандидаты на пост президента не побеждали в штате с 2008 года. Но по опросам общественного мнения у Харрис есть реальные шансы повторить успех Обамы.

При этом избиратели достаточно редко голосуют за демократа в местный орган власти и за республиканца в президенты. Иными словами, проблемы трампанутого Робинсона могут навредить и самому Трампу.

Северная Каролина – это 16 выборщиков. И она может заменить любой другой ключевой штат, кроме Пенсильвании (19 выборщиков). Я не предсказываю результат. Но если Харрис победит, вы знаете, кому писать письмо благодарности. Порносайту Обнажённая Африка!

Дмитрий Абрамсон