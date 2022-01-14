3-миллионный дом на папской авеню

В то время как в Славянской миссионерской церкви «Вифания» происходит передача «духовной» власти, дети «священнослужителей» занимаются продажей миллионных домов.

В конце прошлого года представители Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто обьявили о процессе передачи «духовной» власти внутри этой религиозной организации. Согласно этому решению, старшим пастором крупнейшей русскоязычной религиозной общины в США отныне является служитель Иван Гаврилюк, занявший данный пост вместо «епископа» Адама Бондарука, который возглавлял вышеуказанной конгрегацию на протяжение более трех десятков лет.

На обряд передачи власти слетелись десятки пасторов из разных штатов Америки. Прибыл также епископ Сергей Хомич, возглавляющий Союз христиан веры евангельской Америки. В зале церкви появился также престарелый «епископ» Адам Бондарук. Как сообщал «Славянский Сакраменто», ранее лидер пятидесятников пережил COVID-19, и, находясь среди прихожан своей общины, он выглядел, скажем прямо, довольно неважно. В какой-то момент ему даже пришлось покинуть зал богослужений…

Роскошный миллионный особняк на «папской» авеню

В то время как в скандально известной церкви происходило рукоположение пастора Ивана Гаврилюка, «Славянский Сакраменто» получил сообщение о продаже роскошного особняка, принадлежащего сыну бывшего администратора церкви – пастора Николая Фейцера. Речь идет о продаже роскошного особняка, расположенного рядом с гольфклубом на Pope Ave.

Однако сначала немного предыстории. Администратор церкви Николай Фейцер долгое время являлся заведующим хозяйственным отделом «Вифании», а также довольно скандальным застройщиком в регионе Сакраменто. В частности, несколько лет назад в мэрии города Лумис ему и его сыну Нику пришлось объясняться, почему его подчиненные без соответствующего разрешения местной администрации выжигали растительность заповедной территории.

(Стоит отметить, что Николай Фейцер скончался в октябре 2019 г. в возрасте 69 лет.)

В доме, о котором идет речь, площадью 7,5 тыс. кв футов, 5 жилых комнат и 9 ванных, есть также бассейн, будуар, и… винная комната. На территории особняка расположен небольшой виноградник, а рядом – обширное поле для гольфа.

Архитектуру двухэтажного коттеджа дополняют: замковая башня, просторные балконы, роскошные камины, винтовые лестницы, патио, места для отдыха и т.п.

Согласно официальным записям администрации округа Сакраменто, миллионный особняк принадлежит Павлу Фейцеру.

Особняк продается за $3 млн. сыном епископа Адама Бондарука – Беном Бондаруком.

По версии The Sacramento Bee, эта элитая недвижимость является одной из самых дорогих в регионе.

Многочисленные суды, нарушения и трагический случай на стройке

В дополнение к многочисленным искам, отзывам лицензий и использованиям нелегальной рабочей силы, компания Павла Фейцера Feitser Homes однажды даже столкнулась с трагическим случаем, произошедшим во время строительства выставленного на продажу коттеджа на Pope Ave.

Как удалось узнать в Департаменте труда штата Калифорния, в ходе строительства жилой недвижимости один из рабочих упал с 3-метровой лестницы и получил увечья. В результате этого инцидента строительной компании Фейцера выписали штраф в размере $18 тыс. и обязали инструктировать сотрудников перед рабочей сменой на предмет техники безопастности.

Мы уже сообщали о гражданском иске, поданном в окружной суд Сакраменто в отношение Бена Бондарука и Павла Фейцера, которых американские семьи обвинили в недобросовестном ведение бизнеса. В частности, семья некого Питерсона обвинила Бондарука в том, что последний не сообщил покупателям об известных ему дефектах и недоделках в недавно построенном доме, по сути, скрыв правду от истцов. Фейцера же обвинили в том, что его компания возводила жилище, которое не соответствовало принятым в штате Калифорния строительным стандартам и нормам эксплуатации жилых зданий.

В то время, как риелтор Бен Бондарук откупился от ответственности, выплатив истцам около $22 тыс., Фейцер продолжает судиться с Питерсонами, отказываясь признавать свою вину.

Кроме того, как уже сообщал «Славянский Сакраменто», недавно родной брат Бена, Петр Бондарук, в очередной раз отправился за решетку за свои мошеннические схемы в сфере недвижимости. Ему предстоит провести около 3 лет за решеткой в федеральной тюрьме.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com