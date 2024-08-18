Кто такая Ксения Карелина?

Имя 33-летней Ксении Карелиной (Хаваны), гражданки России и США, стало широко известно в связи с обвинением ее в госизмене, 15 августа она была приговорена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, и с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами судебного разбирательства. Обвинение запрашивало для Карелиной-Хаваны 15 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.

В Россию девушка прилетела в январе, чтобы навестить свою семью в Екатеринбурге. Ее бойфренд, 36-летний боксер Крис Ван Херден посадил Ксению на самолет в Россию 2 января, билет на родину был его подарком на ее день рождения.

Кто же такая Ксения Карелина?

Происхождение и иммиграция

Ксения Карелина родом из Екатеринбурга, крупного города на Урале. В 2009 году она окончила хореографический лицей, в 2014 году – исторический факультет УрФУ по направлению “Управление процессами на предприятиях туризма и гостеприимства”.



В США она приехала летом 2012 года по программе Work and Travel, в штат Мэриленд; тогда познакомилась со своим будущим мужем, Евгением Хавана. Он предложил девушке остаться и спустя 7 месяцев они поженились. В какой-то момент пара приняла решение расстаться.

В 2017 году девушка переехала в Лос-Анджелес, но с бывшем мужем продолжала общаться, в первое время в Америке он сыграл значительную роль в ее адаптации к жизни в США, предоставив поддержку и опору.

Переезд в Лос-Анджелес стал важным этапом в жизни Ксении, т.к. именно в этом городе она наконец почувствовала себя в Америке «дома».

Профессиональная деятельность

До зимней поездки в Россию Ксения успешно работала в одном из престижных спа-салонов Лос-Анджелеса – в Ciel Spa. Однако путь к этой профессии не был простым. Она работала и официанткой, и помощником по уходу за пожилыми людьми, не боялась никакой работы, пока не выучилась на массажиста и косметолога, и тогда уже стала работать по профессии. Изначально она работала администратором в спа-салоне, куда ей помогла устроиться подруга.

Со временем Ксения поняла, что хочет больше, чем просто быть администратором, и отучилась на косметолога.

Культурная адаптация

Адаптация к жизни в США стала для Ксении серьезным вызовом, и ей пришлось столкнуться со множеством трудностей в процессе интеграции в новую культуру.

Приехав из Екатеринбурга, она испытала настоящий культурный шок от менталитета людей и некоторых самых простых бытовых вещей.

Одной из самых больших проблем стало понимание американского образа жизни и общения: в России люди более сдержанны, прямолинейны и иногда кажутся холодными, в то время как американцы более открыты, улыбчивы и склонны к поверхностной вежливости. Со временем Ксения научилась воспринимать это как часть американской культуры и перестала видеть в этом фальшь.

Еще одним важным аспектом адаптации стало преодоление языкового барьера. Хотя Ксения владела английским на базовом уровне, этого оказалось недостаточно для комфортной жизни и работы в США.

Культурные различия проявились и в подходе к работе: в России Ксения привыкла к жесткой иерархии и строго регламентированным правилам, в США же рабочая среда оказалась более гибкой и демократичной, где ценятся инициатива и индивидуальность.

Ксения также заметила, что в Америке гораздо больше акцента направлено на саморазвитие и позитивное мышление. Здесь принято работать над собой, ставить цели и стремиться к их достижению, что в значительной степени повлияло на ее собственное мировоззрение.

Личная жизнь

В России у девушки были свои представления о семье и отношениях, но американская действительность внесла свои коррективы.

В Америке Ксения вышла замуж за программиста Евгения Хавану, который на данный момент уже 18 лет проживает в США. До поездки в Россию у Ксении были отношения с 36-летним южноафриканцем боксером Крисом Ван Херденом, он когда-то был чемпионом мира по боксу в полусреднем весе.

Живя в Америке, Ксения научилась ценить американскую культуру свободы выбора и уважения к личным границам, что позволило ей лучше понять собственные потребности и желания. Свидания с американцами научили её быть более открытой к новым возможностям, не спешить с выводами и позволять отношениям развиваться естественным образом.

При выборе партнера для Ксении важна не столько национальности или культурное происхождение, сколько личные качества человека.

Опыт жизни в Америке изменил её отношение к браку: если в России она воспринимала его как обязательный этап жизни, то в США ее мнение стало более гибким, что счастье не всегда зависит от штампа в паспорте, и важнее найти человека, с которым можно быть самим собой.

Связь с родиной

Живя в США несколько лет, Ксения продолжала ездить на родину, но не так часто, как ей хотелось бы. Когда она приезжала, то старалась провести время с семьёй и насладиться теми вещами, которых ей не хватало в США: прогулками по знакомым улицам, любимой русской едой и атмосферой, которая наполняла её воспоминания детства.

Также, живя в Америке, Ксения всегда следила за новинками в российском кинематографе, слушала музыку и читала книги на русском языке. Для неё это было способом не терять связь с тем, что формировало её личность. В то же время за годы в США у неё появились новые интересы и культурные предпочтения, что сделало её мировоззрение более гибким и многосторонним.

Взгляды на политику и гражданская позиция

Переезд в США не только изменил личную жизнь и мировоззрение Карелиной, но и заставил её взглянуть по-новому на вопросы политики и гражданских прав и обязанностей. Жизнь в другой стране и наблюдение за общественными настроениями побудили её задуматься о важности участия в гражданской жизни – в США Ксения впервые для себя столкнулась с культурой активного гражданского участия, где люди верят в силу своего голоса и стремятся влиять на политические процессы. Это осознание подтолкнуло ее принять более активную позицию.

Иммиграция также заставила её по-новому взглянуть на понятие патриотизма: это не слепая приверженность своей стране, а желание видеть свою страну более справедливой и развитой.

Для Ксении вопрос о том, что такое «дом» и где её родина, стал особенно важным после иммиграции. В США домом для нее является место, где она чувствовала себя комфортно и в безопасности. А родина — это место, где она выросла, где находятся её корни, и где формировались её характер и мировоззрение.

В последнее время понятие дома она связывала с двумя странами – США и Россией.

Планы на будущее

До роковой поездки в Россию в январе этого года Ксения думала о продолжении своего профессионального развития и у нее были мысли когда-то открыть собственный салон.

Все друзья и знакомые отзываются о Ксении как о добром, эмпатичном, чутком и умном человеке; все в шоке от строгого приговора за пожертвование $51,8.

Рассказать о Ксении удалось благодаря ее интервью на YouTube-канале “Ксюша, послушай” и доступной информации на общественных платформах.

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Во время последней поездки на родину в Россию, когда девушка приехала навестить родных, ее задержали сотрудники патрульно-постовой службы в конце января якобы за нецензурное ругательство в общественном месте, по административному делу о мелком хулиганстве ее арестовали на 14 суток. О задержании стало известно 8 февраля. Пока Карелина отбывала административное наказание, ей оформили задержание по уголовному делу о госизмене, после чего суд отправил ее на два месяца в СИЗО.

Дело Карелиной-Хаваны слушалось в Свердловском областном суде, процесс шел в закрытом режиме. Дело рассматривал судья Андрей Минеев, который ранее приговорил журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии за шпионаж.

Согласно следствию, с 2022 года, находясь за границей, Карелина переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ. Девушка признала свою вину.

Защита Карелиной надеется на возможность ее возвращения в США через программу обмена заключёнными, что стало бы единственным шансом для неё выйти на свободу досрочно.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship