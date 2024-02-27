Ксения Хавана: 20 лет тюрьмы за 51 доллар и 80 центов

В самом центре городка Беверли-Хиллз находится отель SLS, в котором нередко останавливаются одни из самых богатых гостей Большого Лос-Анджелеса. В спа-салоне Ciel Spa при этом роскошном отеле работала косметологом Ксения Хавана до того, как в январе этого года она отправилась в отпуск в Россию, чтобы навестить родных, которых не видела несколько лет. Но долгожданная встреча с родителями и 90-летней бабушкой закончилась арестом девушки.

Ксения Хавана, в девичестве Карелина, является гражданкой США с 2021 года.

Бойфренд девушки рассказал американским СМИ, что Ксения не волновалась по поводу предстоящей поездки и утверждала, что в Екатеринбурге безопасно. Он также отметил, что она не следила за новостями и поэтому до конца не знала, что происходит в России.

Чтобы отправиться в долгожданный отпуск, Хавана с трудом отпросилась на несколько недель, т.к. в спа-салоне, в котором она работала последние 8 лет, она была на хорошем счету.

Об аресте Ксении стало известно СМИ феврале, однако ее задержание случилось еще 27 января – сотрудники патрульно-постовой службы Екатеринбурга задержали ее за «мелкое хулиганство» – протокол был составлен под предлогом того, что девушка якобы материлась. В итоге, по этому административному делу она была арестована на 14 суток.

До окончания срока административного ареста 7 февраля Хаване оформили задержание по уголовному делу о госизмене по статье 275 Уголовного кодекса РФ, по которой россиянке может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Правозащитники заявляют, что поводом для возбуждения уголовного дела о госизмене стал денежный перевод на счет украино-американского фонда Razom for Ukraine: 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину, девушка перевела со своего американского счета 51,8 доллара.

Также утверждается, что Хавана, проживая в Лос-Анджелесе, неоднократно участвовала в выступлениях против войны в Украине.

Практически сразу после вторжения России в Украину 2 года назад генеральная прокуратура РФ дала пояснения, какая помощь будет расцениваться как измена родине: “оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена)”.

Директор фонда Razom for Ukraine Дора Хомяк решила сделать публичное заявление, в котором обратилась к властям США с просьбой потребовать от лидера РФ Владимира Путина выпустить всех несправедливо задержанных людей.

Коллеги и друзья Ксении в Лос-Анджелесе надеются на ее скорейшее возвращение в США и создали петицию на сайте в поддержку Ксении, в которой говорится, что ее ждут дома в Лос-Анджелесе. Они требуют, чтобы “правительство США приняло срочные меры для благополучного возвращения Ксении домой из России”.

Госдепартамент США предостерегает американцев от посещения России и в качестве одного из рисков называет неправомерное задержание. Ведомство также запросило консульскую помощь в связи с арестом Ксении Хаваны.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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