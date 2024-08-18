В округе Монтгомери, Северная Каролина, совершил посадку вертолет российского производства, чем вызвал переполох среди местного населения. Об этом происшествии стало известно вечером 12 августа: серый вертолет Ми-17 без каких-либо опознавательных знаков приземлился в поле сразу после 19:00 примерно в шести милях к северо-западу от небольшого городка Троя.

По разным данным, из севшего вертолета вышли по меньшей мере семь военнослужащих с рюкзаками, которые исчезли в близлежащем лесу. На следующий день военные улетели на вертолете, вылет которого заснял на видео как минимум один человек.

Местные жители, как сообщают СМИ, сначала решили, что это были террористы. Во время “происшествия” некоторое время отсутствовала связь.

Вскоре Пит Херрон, шериф округа Монтгомери, успокоил жителей и прессу, сообщив CBS 17 News в электронном письме, что “ранее на этой неделе армия США провела учения в сообществе Эльдорадо округа Монтгомери с использованием неамериканского военного вертолета. Армия признала непреднамеренное отсутствие связи с их стороны”.

Как оказалось, как передает слова местного жителя CBS17 News, армия США связалась с ближайшим магазином, владелец которого также владел полем, на которое сел вертолет. Но у магазина появился новый владелец и с ним никто не связывался.

Так как вертолет сел неподалеку Форт-Либерти, CBS 17 обратился к одному из подразделений спецназа США и получил ответ, что вертолет и войска не были связаны с предстоящими учениями под названием «Робин Сейдж».

Робин Сейдж — испытание после годичной подготовки для начинающих солдат спецназа. Учения помещают стажеров в атмосферу политической нестабильности, характеризующейся вооруженным конфликтом, заставляя солдат анализировать и решать проблемы, чтобы справиться с задачами этого «реального» обучения. Oн проходит во многих округах Северной Каролины, Южной Каролины и Теннесси и включает в себя солдат, военнослужащих, гражданский персонал и общественных волонтеров.