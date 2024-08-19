МЧС сообщает о проведении массовой эвакуации, в то время, как местные жители сами уезжают из районов наступления ВСУ, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

ВСУ заняли около 80 населенных пунктов в Курской области с момента наступления, начавшегося 6 августа, сообщает Reuters. Агентство пишет, что украинские военные разрушили третий мост в Курской области – через реку Сейм.

Более 121 тысячи россиян эвакуировались из девяти приграничных районов Курской области, сообщает Reuters со ссылкой на МЧС России.

В Минобороны России заявляют, что вооруженные силы «продолжают отражать попытку вторжения ВСУ». Там утверждают, что с начала наступления погибли 3800 украинских военных.

Владимир Зеленский накануне впервые озвучил цель операции в Курской области. Главной задачей является «создание буферной зоны» на территории России, заявил президент Украины. Он также призвал США, Великобританию, Францию и других союзников ускорить поставки военной помощи Киеву.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения России по Украине не аннулированы, но «сейчас некстати вступать в какой-то переговорный процесс». Ранее The Washington Post сообщала, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоры РФ и Украины о частичном прекращении огня были отменены.

Российское МЧС, которым руководит бывший охранник Путина, отчиталось об эвакуации более 76 тысяч россиян из приграничных районов Курской области на фоне продолжающегося наступления со стороны Украины.



Россия пытается вести ожесточенные бои против украинских сил военных, которые углубились в Курскую область РФ на среднее расстояние примерно 20 километров от границы.



После того, как украинские войска вошли в регион во вторник, Россия перебросила в Курскую область дополнительные войска и технику, в том числе танки, ракетные установки и авиацию.



9 августа в Курской области объявили «чрезвычайную ситуацию федерального уровня».

Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Курской, Белгородской и Брянской областях. В НАК назвали украинское наступление «террористической атакой», которая привела к жертвам среди мирного населения и разрушениям жилых домов. Режим, который вводится на основании закона «О противодействии терроризму», наделяет власти РФ широкими полномочиями. Они могут «ограничивать передвижение, конфисковывать транспортные средства, прослушивать телефонные разговоры и устанавливать контрольно-пропускные пункты».



Президент Украины Владимир Зеленский пока напрямую не комментировал операцию, сказав лишь 8 августа на фоне сообщений о наступлении, что «Россия принесла войну на нашу землю [в Украину], и должна сама почувствовать, что ею сделано».



В Госдепартаменте США заявляли, что не были проинформированы заранее о наступлении ВСУ, но находятся на связи с Украиной.



Минобороны России опубликовало в субботу кадры обстрела украинских позиций в Курской области после того, как в пятницу в ведомстве заявили о переброске в регион дополнительных резервов и тяжелой техники.



В ведомстве также сообщили, что за ночь сбили 26 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать область.



Местные жители в своих комментариях в соцсетях настаивают на том, что официальная информация российских властей сильно отличается от реальности.