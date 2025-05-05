Президент Трамп встретился с балериной Ксенией Карелиной после её освобождения из российской тюрьмы. «Теперь я понимаю, почему вы так боролись за её освобождение», — заявил Трамп.

Сегодня в Овальном кабинете президент Дональд Трамп принял балерину Ксению Карелину, которая недавно вернулась домой после почти 18 месяцев заключения в российской исправительной колонии. Встреча стала символом завершения долгой борьбы за её освобождение, в которой Трамп сыграл ключевую роль.

Карелина, также известная как косметолог и обладательница двойного гражданства США и России, была арестована в феврале 2024 года по обвинению в «финансировании украинской армии». Поводом для уголовного преследования стало её пожертвование в размере 52 долларов США благотворительной организации, оказывающей помощь Украине. Российский суд приговорил её к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В прошлом месяце Карелина была освобождена. Это стало возможным благодаря совместным усилиям правозащитных организаций, дипломатическим каналам и личной инициативе Дональда Трампа. По данным международной правозащитной инициативы Global Reach, она стала 45-м американским гражданином, освобождённым за последние девять недель при содействии Трампа.

«Теперь я понимаю, почему вы так боролись за её освобождение», — сказал Трамп во время встречи. — «Она вдохновляет. Добро пожаловать домой».

Ранее Трамп неоднократно критиковал российские власти, называя дело Карелиной «вопиющим примером политического преследования» и обещал добиваться её скорейшего освобождения. Сегодняшняя встреча стала кульминацией этой борьбы — моментом триумфа и возвращения свободы.