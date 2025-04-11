Ксения Карелина вернулась домой в США после почти полутора лет заключения в России

Бывшая балерина и косметолог Ксения Карелина, обладающая двойным гражданством России и США, благополучно вернулась в Америку после почти 18 месяцев заключения в России. Её освобождение стало возможным благодаря усилиям правозащитников, дипломатических каналов и активному участию бывшего президента США Дональда Трампа. По данным инициативы Global Reach, Карелина стала 45-м американцем, освобождённым по инициативе Трампа за последние девять недель.

— «Господин Трамп, я так, так благодарна вам за то, что вы вернули меня домой, и американскому правительству… Я никогда ещё не чувствовала себя такой благословлённой быть американкой… Спасибо», — сказала Карелина, приземлившись в Калифорнии.

Карелина была задержана в Екатеринбурге в январе 2023 года — сначала по обвинению в “мелком хулиганстве”, а затем — в государственной измене. Следствие утверждало, что с февраля 2022 года она отправляла пожертвования в украинский фонд Razom for Ukraine, включая платёж на сумму $51,8. По версии российских властей, эти средства могли быть использованы для закупки боеприпасов. Также сообщалось, что Карелина принимала участие в проукраинских акциях. В октябре 2023 года суд приговорил её к 12 годам лишения свободы по статье о государственной измене.

Освобождение Карелиной стало возможным в рамках обмена на Артура Петрова — гражданина России и Германии, обвинённого в США в нарушении санкционного режима, связанного с поставками микроэлектроники в Россию.