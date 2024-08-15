В России Свердловский областной суд приговорил гражданку РФ и США Ксению Карелину (Хавана) к 12 годам колонии по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и оштрафовал ее на 300 тыс. Рублей за оказание «направленной против безопасности нашей страны» финансовой помощи в размере $51,8 фонду, который оказывал помощь Вооружённым силам Украины.

Вину она признала. Суд проходил в закрытом режиме.

Обвинение запрашивало для 33-летней Карелиной 15 лет колонии и 500 тысяч рублей штрафа.

Жительницу Калифорнии задержали в Екатеринбурге 27 января этого года по административному делу о мелком хулиганстве – она якобы использовала нецензурную лексику в публичном месте. Её дали 14 суток административного ареста, а затем ее перевели в СИЗО по делу о госизмене. В Екатеринбурге Карелина приехала из США навестить близких.

Адвокат Карелиной-Хавана предположил, что обвинение в государственной измене появилось после того, как правоохранительные органы проверили её телефон, изъятый при задержании.

Как писало издание “Коммерсант”, в деле Карелиной фигурирует несколько эпизодов помимо перевода в $51,8: на ее личный счет поступали денежные средства в размере от $100 до $1000 в целях поддержки Украины., которые она затем переводила в фонд.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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