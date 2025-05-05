Трамп встретится с балериной Ксенией Карелиной, недавно освобождённой из российской тюрьмы

Президент США Дональд Трамп сегодня примет в Белом доме российско-американскую балерину Ксению Карелину, сообщили NBC News в администрации президента.

Карелина, также известная как косметолог и обладательница двойного гражданства США и России, в прошлом месяце была освобождена из российской исправительной колонии, где провела почти 18 месяцев. Она была арестована в феврале 2024 года по обвинению в финансировании украинской армии после того, как пожертвовала $52 благотворительной организации, оказывающей помощь Украине. Суд в России приговорил её к 12 годам заключения в колонии общего режима.

Её освобождение стало возможным благодаря усилиям правозащитных организаций, дипломатическим переговорам, а также активному участию Дональда Трампа. По данным международной правозащитной инициативы Global Reach, Карелина стала 45-м американским гражданином, освобождённым по личной инициативе Трампа за последние девять недель.

Трамп ранее неоднократно критиковал российские власти за арест Карелиной и назвал её случай «вопиющим примером политического преследования».