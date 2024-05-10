Изменения начнут происходить с конца 2025 года, но большинство калифорнийцев вряд ли их заметят, хотя у некоторых счета за электроэнергию понизятся.

Итак, что происходит: 9 мая Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии (CPUC) единогласно приняла решение позволить крупнейшим поставщикам электроэнергии Калифорнии взимать со своих клиентов новую ежемесячную фиксированную плату в обмен на снижение общей цены на электроэнергию.

Согласно этому решению коммунальные предприятия будут обязаны снизить цену, которую домохозяйства платят за используемую электроэнергию; это снижение ставок будет варьироваться от 8% до 18%, в зависимости от коммунальных услуг, сезона и времени суток. И чтобы компенсировать потерянный доход, вводится «фиксированной платы»: коммунальные предприятия штата, принадлежащие инвесторам, смогут взимать с клиентов ежемесячную плату независимо от того, сколько энергии клиент фактически потребляет из сети. С конца 2025 года это изменение затронет клиентов Southern California Edison (SCE) и San Diego Gas & Electric (SDG&E), a с начала 2026 года – и клиентов PG&E.

Фиксированная плата составит $24 доллара, но для клиентов с низким доходом оплата будет составлять $6 или $12.

По расчетам, сниженная цена на электроэнергию позволит сэкономить людям, которые потребляют много электроэнергии, т.к. перестанет действовать подход “больше используешь – больше платишь”. Многие домохозяйства с низкими доходами, которые имеют право на льготную фиксированную плату, также значительно будут экономить. Однако счета за электроэнергию вырастут для небольших домохозяйств, жителей побережья, потребителей, заботящиеся об энергопотреблении, и людей , установившие солнечные батареи.

У решения, как обычно, есть сторонники и ярые критики. Сторонники считают, что принятое решение – это необходимый шаг для снижения тарифов на электроэнергию в Калифорнии, которые являются одними из самых высоких в стране. А так как у Калифорнии есть глобальный план с 2035 года продавать только электрические автомобили, что трудно сочетается с заоблачными ценами на электроэнергию.

Противники же утверждают, что введение фиксированной стоимости будет препятствовать усилиям по энергосбережению, одновременно наказывая потребителей, которые установили солнечные батареи. Также, снижение штрафа за высокое потребление энергии также будет иметь последствия в будущем для энергосистемы, которая уже с трудом справляется со спросом в летнее время.