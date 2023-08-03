Предприниматель из Сан-Франциско Григорий Финкельсон обвинен в краже более 340 000 долларов по программе жилищной помощи Section 8.

Федеральный гранд-жюри в Сан-Франциско предъявил обвинение выходцу из России Григорию Финкельсону за сговор, кражу правительственной собственности и отмывание денег. Об этом объявил генеральный прокурор Соединенных Штатов Исмаил Дж. Рамси.

Согласно обвинению, с августа 2006 года по февраль 2020 года Финкельсон, 63-летний житель Сан-Франциско, похитил около 341 455 долларов по программе жилищной помощи Section 8, утаив свой реальный доход, долю собственности в доме, в котором он жил и за который получал ваучеры по программе Section 8, а также факт того, что он является владельцем и президентом компании под названием American Corporate Services (ACS) – все это с целью получения льгот по программе Section 8. Например, Финкельсон сообщал жилищным властям, что с 2015 по 2017 год он зарабатывал 12 000 долларов в год, работая нотариусом в ACS. На самом деле, по версии обвинения, Финкельсон был президентом и единственным владельцем ACS, компании, заработавшей 2,8 миллиона долларов валового дохода с 2013 по 2018 год.

В судебном деле отмечается, что с помощью организации American Corporate Services Финкельсон занимался легализацией иммигрантов из СНГ и Китая, а также предоставлением бизнес-услуг для россиян и китайцев в США. Причем дом, в котором жил предприниматель, оценивается в сумму около $2.7 млн.

Программа Section 8, финансируемая HUD, представляет собой государственное субсидирование аренды, которая помогает семьям с низким и умеренным доходом получить жилье. Для получения помощи по программе Section 8 семьи должны иметь доход, не превышающий 80% от среднего дохода в районе. Кроме того, арендатор не может иметь долю собственности в своем жилом помещении, и должен точно декларировать свой доход и активы. В Сан-Франциско программой Section 8 управляет Жилищная власть Сан-Франциско (SFHA) от имени HUD.

По обвинению, Финкельсон работал с соучастницей из России, чтобы скрыть тот факт, что он является владельцем дома, в котором жил. Финкельсон также открыл множество банковских счетов на имя соучастницы или на имя их обоих, чтобы скрыть факт того, что он получал и контролировал выплаты по программе Section 8 вместо отдельного арендодателя. Кроме того, Финкельсон разделил жилой дом, в котором он жил, на три части. Финкельсон жил в одной части, его компания работала во второй части, а третью часть он сдавал в аренду. Финкельсон направлял арендные платежи со всех трех частей на счета, которыми он управлял, и оплачивал свои личные расходы с помощью доходов от аренды. Например, с января 2018 года по февраль 2020 года по указанию Финкельсона SFHA направляла средства по программе Section 8 на счет в банке Wells Fargo. Финкельсон оплачивал свои личные расходы с помощью средств по программе Section 8 с этого счета и переводил деньги, включая выплаты по программе Section 8 для своего дома, на счет своей компании ACS. Согласно обвинению, Финкельсон вел роскошный образ жизни, в частности, оплачивая свой отпуск на Гавайях с помощью средств по программе Section 8, предназначенных для помощи семьям с низким и умеренным доходом в аренде достойного жилья.

В итоге, обвинение включает в себя сговор, кражу правительственной собственности, и три эпизода отмывания денег.

Стоит отметить, что в случае признания виновным Финкельсону грозит наказание в виде десятков лет тюремного заключения, внушительные штрафы, плюс реституция имущества.

Первое заседание Финкельсона в федеральном суде Сан-Франциско еще не назначено.

«Славянскому Сакраменто» Григорий Финкельсон заявил, что он не признает себя виновным в вышеуказанных преступлениях.