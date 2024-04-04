Федеральний суд США постановив депортувати українського музиканта на батьківщину

Нагадаємо, що в листопаді 2019 р. протестантський музикант Віктор Степус визнав себе винним за трьома пунктами обвинувачення в отриманні дитячої порнографії та за одним пунктом обвинувачення в зберіганні дитячої порнографії. 6 березня 2020 року Федеральний суд засудив пана Степуса до 7 років тюремного ув’язнення і 10 років умовного терміну. 18 березня 2020 року пан Степус подав апеляційну скаргу, яку, втім, незабаром відкликав за власним бажанням.

РУССКИЙ

Протестантський музикант Віктор Степус є громадянином України, і наприкінці відбуття покарання, на початку 2021 року Департамент внутрішньої безпеки США ініціював процедуру його видворення. Про це повідомив адвокат Степуса Деніель Маркс у представленому в суді афідавіті (є в розпорядженні редакції “Слов’янського Сакраменто”). На думку американського уряду, перебування Степуса в країні становить небезпеку для її жителів.

Нагадаємо, що Федеральний суд м. Спрингфілд засудив християнського співака Віктора Степуса до 7 років тюремного ув’язнення за скачування, перегляд і зберігання дитячої порнографії. ФБР виявило сотні фото- і відеоматеріалів із дитячим порно на електронних носіях музиканта.

У розмові з агентом ФБР Степус зізнався, що скачував дитячу порнографію в російському сегменті даркнету.

«Останні кілька років він двічі-тричі на тиждень, коли його дружина перебувала на роботі, використовував свій домашній комп’ютер для отримання доступу й завантаження дитячої порнографії. Він отримав доступ до порнографії і завантажив її через кілька TOR-сайтів, використовуючи ім’я користувача zombe008. Його сексуально приваблюють дівчата віком від 12 до 15 років, і він часто мастурбував на дитячу порнографію із зображенням дівчаток цього віку», – повідомляє агент ФБР Ян Смайт.

Крім того, за повідомленням ФБР, християнський музикант має проблеми з алкоголем і одного разу навіть побив свою падчерку. Дружина Степуса повідомила агентів спецслужб про напружені стосунки зі своїм чоловіком:

“Вона двічі ловила Степуса на зраді та продовжувала жити з ним, оскільки процес розлучення занадто дорогий і вони залишалися разом заради своїх дітей”.

Останні роки свого ув’язнення пан Степус перебував у приватній установі Філіпсбурга, штат Пенсильванія, і передбачуваною датою його звільнення було 6 серпня 2021 року.

На початку 2021 року пан Степус подав письмовий запит Леонарду Оддо, адміністратору приватної пенітенціарної установи в CI Moshannon Valley, про звільнення з міркувань співчуття у зв’язку з пандемією COVID-19. У клопотанні Степуса повідомлялося, що загалом від COVID-19 уже померли 216 ув’язнених і 3 співробітники Федерального бюро в’язниць. Через свого адвоката Степус запевняв, що має певні проблеми зі здоров’ям і тому наражається на небезпеку зараження коронавірусом.

«Пан Степус ніколи більше не житиме в Сполучених Штатах, і йому не доведеться забезпечувати себе тут. Вимога до іноземного громадянина, такого як пан Степус, якому загрожує висилка, подати “пропонований план звільнення” для його розгляду щодо можливості звільнення з міркувань співчуття, є чистої води кафкіанством, що слугує лише для створення наперед визначеного бюрократичного обґрунтування для відмови в допомозі (наприклад, немає прийнятного плану звільнення). З огляду на тривалу пандемію COVID-19 і майбутнє закриття CI Moshannon Valley… необхідно якнайшвидше вирішити, чи має пан Степус право на звільнення з міркувань співчуття, – йдеться в матеріалах справи. – Як погодився пан Степус, коли визнав себе винним, він переглядав дитячу порнографію в Інтернеті, перебуваючи у власному будинку. Пан Степус ніколи не чіплявся до дітей і не ображав їх, і він щиросердечно розкаюється у скоєному. Потрапивши під варту 21 серпня 2015 року, пан Степус уже відсидів понад 65 місяців. Йому залишилося всього 6 місяців до передбачуваного звільнення, що становить менше ніж 8% від його 84-місячного вироку. Пан Степус немає дисциплінарних порушень».

Адміністратор установи відмовився виконувати цей запит, оскільки пан Степус не надав “[запропонованих] планів свого звільнення, в яких детально було б зокрема, зазначено, де він буде жити і як він буде утримувати себе. До того ж на думку суду, Степус не мав суттєвих проблем зі здоров’ям, що могло б вплинути на його дострокове звільнення.

Через імміграційний статус і судимість пана Степуса мали б просто перевести з-під варти Федерального бюро в’язниць під охорону Імміграційної та митної служби США для подальшої висилки зі США в Україну, йдеться в матеріалах справи, що потрапила до редакції “Слов’янського Сакраменто”.

Під час перебування за ґратами Степусу було рекомендовано пройти програму лікування сексуальних злочинців, а після виходу з ув’язнення – здати зразок ДНК відповідним органам.

«У разі депортації зі США ви не маєте права повернутися в цю країну, без дозволу Секретаря Міністерства національної безпеки Сполучених Штатів», – йдеться у справі рок-музиканта.

Згідно з записами Федерального бюро в’язниць США станом на січень цього року, Степус залишив стіни американського пенітенціарного закладу в серпні 2021 р. Федеральний суддя Марк Г. Мастроянні підтвердив рішення депортувати Степуса.

Примітним є той факт, що Степус тісно співпрацював з українськими та російськомовними протестантськими церквами в США, виступаючи перед молоддю, на телебаченні та радіо. Після його арешту українські пастори в США направили до суду клопотання з проханням передати Степуса на поруки церкви. Утім, суддя, який розглядав справу, не відхилив це прохання.

Руслан Гуржій, SlavicSac.com