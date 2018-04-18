Иммигрировавший из Украины в США христианский музыкант Виктор Степус попросил ведущего его дело судью депортировать его на родину. Об этом «Славянскому Сакраменто» удалось узнать в Федеральном суде штата Массачусетс.

Более двух лет известный протестантский певец и музыкант из города Чикопи (штат Массачусетс) Виктор Степус находится в предварительном заключении. Он обвиняется в приобретении и хранении детской порнографии.

Находясь за решеткой, Степус вступил в письменную перепалку со своим судьей Марком Мастроянни из Федерального суда Массачусетса. Он считает, что его адвокаты ведут дело спустя рукава, а «несведущего» судью вообще следует сменить ввиду некомпетентности.

Отстаивая свою невиновность, Степус направил в суд ходатайство, в котором утверждал, что благодаря проникновению программного обеспечения ФБР его компьютер подвергся многочисленным вирусным атакам, и порнография закачивалась на жесткий диск без его ведома. Заключенный также обратился к правоохранительным органам с просьбой предоставить своему компьютерному эксперту доступ к программного коду NIT с целью изучения на возможные уязвимости.

Закрытие сети детской порнографии

В деле указывается, что с помощью специальной программы слежения под названием Network Investigative Technique (NIT) ФБР удалось внедриться на сервер, где размещался гигантский сайт детской порнографии, и определить IP-адреса сотен пользователей.

Создатель и администратор сайта Playpen Стивен Чейс из Флориды был осужден и получил 30 лет тюремного заключения за организацию портала по распространению детской порнографии. На его сайте было зарегистрировано впечатляющее количество пользователей – около 150 тыс. человек. ФБР узнало о существовании преступного сайта в «теневом Интернете» еще летом 2014 г., но благодаря системе прокси-серверов Tor, которая дает пользователям возможность шифровать сетевое соединение, специалисты американской спецслужбы некоторое время не могли установить IP-адрес владельцев сайта. Однако в декабре 2014 года в штате Вирджиния наконец были выданы ордера на арест Чейса и его сообщников.

В результате беспрецедентной операции спецслужб было арестовано также 350 жителей США, в том числе 25 производителей детской порнографии и 51 сексуальный преступник. 55 американских детей было спасено от насилия. В других странах с помощью ФБР было произведено еще 548 арестов и вызволено около трех сотен детей. Среди задержанных оказался и христианский певец из Украины Виктор Степус, который во время ареста сознался, что скачивал детскую порнографию на протяжении нескольких последних лет.

Степус был обвинен в трех случаях получения детской порнографии и одном случае ее хранения.

Нарушение конституционных прав со стороны ФБР

В письмах Степуса, попавших в редакцию «Славянского Сакраменто», утверждается, что во время ареста правоохранительными органами был совершен ряд нарушений конституционных прав обвиняемого.

Так, по словам Степуса, около десяти агентов ФБР заявились к нему в дом в городе Чикопи в то время, как он со своим 5-летним сыном находился в спальне, и принялись обыскивать помещение. Вскоре представители спецслужбы добрались до подвала подозреваемого, который использовался Виктором в качестве студии и офиса. Там хранились музыкальные инструменты, книги, многочисленные диски на русском и украинском языках. Среди прочего имущества агенты изъяли старый компьютер, который, по словам заключенного, не использовался из-за вирусов и частичной неисправности.

Агенты ФБР изъяли также чемодан с оригиналами всех 7 альбомов музыканта, представлявшими для него огромную ценность.

«Меня позвали вниз, на первый этаж. В нашей столовой сидел агент ФБР Иэн Смайт, а в конце стола расположился полицейский Роберт Локетт. Я узнал их имена позже, находясь в тюрьме и во время суда. Перед полицейским на столе находились гаджеты и айфоны. Агент Смайт не представился и не предъявил мне ордера на обыск и изъятие, а также личного удостоверения. В форме угрозы он уведомил меня, что наблюдал за моим компьютером на протяжении последних шести месяцев и знает обо всем, что происходило, куда я заходил, – рассказывает Степус. – Он заявил мне в форме угрозы, что в случае, если я буду сотрудничать, у меня не будет проблем».

«Агенты задавали мне множество неожиданных вопросов. Из-за ограниченного знания английского и шокового состояния я отвечал неверно, беспорядочно, был не в состоянии обдуманно отвечать, – говорит Степус. – Мой мозг был неспособен правильно функционировать. Словно в триллере, мне на память приходили неприятные эпизоды из моего прошлого, что не давало мне адекватно думать и говорить. Никогда в своей жизни я не находился в таком тяжелом психологическом состоянии».

Гонения на верующих в СССР – американские параллели



Затем Степус рассказывает об эпизоде из своего детства, когда в его бытность в Советском Союзе в христианский дом вломились сотрудники КГБ и также принялись перерывать все имущество, пытаясь найти компрометирующие материалы.

«Я родился в Западной Украине, в христианской семье. Мой отец был проповедником в местной церкви. Он был очень интеллигентным и образованным человеком. Моя мать также была верующей, христианкой, и служила учителем воскресной школы, – вспоминает попавший в американскую тюрьму музыкант. – В 1980 году агенты КГБ произвели обыск в нашем доме. Они конфисковали всю христианскую литературу, включая Библии, Евангелия, сборники стихов, песни и детские истории. Во время обыска агенты КГБ угрожали нам, что посадят отца за решетку, а меня и моего младшего брата переведут в школу-интернат. Со слезами на глазах мы молили Господа защитить нас».

«Этот инцидент оставил глубокий след в моей душе и память на всю жизнь», – заключает Степус, проводя аналогию со своей нынешней ситуацией.

Также Степус утверждает, что агенты ФБР использовали его доверие с тем, чтобы затем его подставить. Со слов обвиняемого, Смайт не предложил ему проконсультироваться с адвокатом до начала предварительного допроса, как того требует Конституция США (Правило Миранды).

«Во время тюремного заключения я обнаружил, что агент Смайт переделал мои показания во многих местах, искажая их смысл. Он дал в суде ложную информацию, а также дал неверный контекст для социальных сетей, включая Masslive.com. Статья с дезинформацией была переведена на русский язык и появилась на многих русских сайтах, создавая кривотолки и противоречия, особенно среди знающих меня людей, читающих мои статьи на русскоязычных сайтах».

Степус: меня взломали русские хакеры

В пространном 16-страничном обращении Степус в общих чертах описывает свою жизнь и карьеру, особенно вдаваясь в рассуждения о том, что взлом его компьютера мог бы быть выгоден «русским хакерам» из-за политических взглядов музыканта.

Согласно Степусу, сразу после начала военных действий на Востоке Украины в социальных сетях начались бурные дебаты между сторонниками и противниками новой власти в этой восточноевропейской стране.

«Каждый раз, когда я заходил на Фейсбук или Одноклассники, на меня сыпались документы, статьи с расследованиями, публикации о военных действиях и происшествиях в Украине. Большинство из них я публиковал на своей странице или других сайтах для общественного обсуждения. Иногда я писал свои статьи, которыми люди делились. Реакция была разной. Большинство моих друзей и посетителей “лайкали”, писали мне, комментировали, другие – опровергали, обзывая грязными словами», – сообщает в письме Виктор Степус.

По словам заключенного, до своего ареста он на протяжении двух лет занимался политической деятельностью и даже решил опубликовать несколько книг на тему Революции достоинства в Украине, аннексии Крыма и войны в Восточной Украине.

«Где-то в конце февраля на экране моего компьютера появился вирус. Он выглядел как небольшой квадратик внизу справа. Сначала я не мог понять, что это такое и откуда оно взялось. Я мало смыслю в компьютерной технологии, я использовал Интернет для таких простых вещей, как общение со своими друзьями, поиск информации, прослушивание музыки и видео. Со времени возникновения этого квадрата и до момента утилизации компьютера он превратился в калейдоскоп грязи, взлома и воровства».

Виктор говорит, что компьютер стал самопроизвольно включаться и выключаться, часть его документов исчезла, а вместо них стала появляться порнография.

«И тогда появились предупреждающие иконки со ссылками на различные грязные сайты, включая порнографические. Мой антивирус перестал работать, и я не знал, что делать с компьютером. Ситуация стала подозрительной, – говорит Степус. – В то время я публиковал много статей о происходящем в Украине. Я понял, что мой компьютер могли взломать русские хакеры и следить за мной. Откуда же мне было знать, что, управляя своей программой NIT, ФБР наблюдало за мной и многими другими компьютерами во всем мире».

Затем Степус делает еще более громкое заявление, допуская, что «русские хакеры были вовлечены в слежку ФБР с помощью системы NIT», и скорее всего именно они украли «чрезвычайно важные и секретные документы о военных действиях в Украине».

«Знают ли агенты ФБР, что мои аккаунты на Фейсбуке и в Одноклассниках, которые я использовал для политической борьбы, подвергались взломам? – возмущается Виктор Степус. – Эта проблема возникла вместе с внедрением Network Investigative Technique в мой компьютер, чем была нарушена Четвертая поправка к Конституции США».

Более того, Степус идет еще дальше и заявляет, что один из найденных ФБР жестких дисков ему не принадлежит и просит следствие предоставить арестованную технику для собственного досконального изучения.

«Я понимаю, как сурово американское правосудие относится к таким преступлениям как производство детской порнографии. Никогда в своей жизни я не поддерживал вовлечение детей в сексуальные преступления. Никогда не имел сексуальных контактов с детьми, никогда не был вовлечен в заговор, не распространял детскую порнографию, на моем счету нет жертв, – заключает протестантский музыкант. – Прошу суд быть милостивым и дать мне возможность вернуться домой к моей жене и сыну, которые ждут, моля Бога, чтобы я вернулся».

Суд отвергает доводы Степуса



Специальный агент ФБР Дэн Алфин, впрочем, утверждает, что в процессе внедрения программы в компьютер подсудимого не было произведено никаких изменений.

«Несмотря на [предоставленную] возможность протестировать компьютер подсудимого, протестировать часть кода NIT и проверить его влияние на ПК, эксперт подсудимого не провел никаких испытаний, либо они не дали результатов, поддерживающих теорию подсудимого. Подсудимый не предоставил доказательств того, что настройки безопасности его компьютера были изменены, а затем компьютер был взломан. Вместо этого он высказывает спекулятивное мнение о том, что его компьютер был доступен третьим лицам».

В доказательство своей правоты суд привел в качестве примера дела других пользователей порносети Playpen, которые пытались доказать похожее, но не смогли.

«Вероятность того, что найденный на компьютере подсудимого материал попал туда каким-либо иным путем без участия подсудимого, уменьшается в связи с тем, что в его доме было найдено большое количество дисков с детской порнографией, – говорится в материалах дела. – Заявление подсудимого о том, что кто-то иной мог взломать его компьютер после внедрения спецслужбами кода NIT, могло бы объяснить присутствие на этом компьютере детской порнографии. Однако оно не объяснило бы ни доступ подсудимого к сайту Playpen, ни его признание в интервью с агентом, ни наличие найденных при обыске DVD-дисков, которые, по его словам, содержали детскую порнографию».

«Даже если бы исходный код NIT имел важность для защиты, имеются дополнительные основания отклонить запрос обвиняемого. Запрашиваемая информация является привилегией соответствующих правоохранительных органов, и ее разглашение может повредить общественным интересам, – заключает судья Мастроянни. – Учитывая совокупность обстоятельств, приведенных в ордере на обыск – включая анонимность сети TOR, незаконный контент, доступный на сайте Playpen, маловероятность того, что пользователь попал на сайт случайно, – содержимое главной страницы сайта дает достаточные основания полагать, что те, кто посещали этот сайт, делали это с целью получения доступа к детской порнографии».

Основываясь на вышеуказанных утверждениях, суд отверг ходатайство Степуса.

Защита христианского певца также просила суд дисквалифицировать найденные ФБР доказательства по причине того, что ордер на арест был выдан судом штата Вирджиния, где находился порносервер, а не судом Массачусетса.

Ранее Степус обосновывал эту же просьбу с помощью другого аргумента, отмечает судья Марк Мастроянни.

Действия ФБР напоминают Советский Союз и КГБ

Степус жалуется на то, что ни один из его адвокатов не справлялся со своими обязанностями и не информировал его о готовящемся ускоренном судебном разбирательстве.

После конфликта сначала с одним адвокатом, а затем и с другим, Степус сообщил судье, что будет выступать в суде от своего имени. На что судья Марк Мастроянни, по словам заключенного, ответил, что в таком случае спрос с обвиняемого будет строже.

«Из-за отсутствия доказательств со стороны государства, беспредела ФБР и несогласия между судьями о незаконных ордерах на арест и обыски я не вижу никакого продвижения дела, – заключает Степус. – Из-за непрофессиональной работы моего адвоката я потерял много времени и пропустил возможность подать важные ходатайства. Я не верю в исключение из правила о непринятии судом доказательств, полученных незаконным путем, так как это напоминает мне Советский Союз с его КГБ и правительственными агентами, осуществлявшими противозаконные обыски и арестовывавшими всех, кого пожелают, манипулировавшими и лгущими подозреваемым».

«Я родился свободным и не желаю находиться в тюрьме. Мне не хватает церкви, друзей, родственников, культуры. Я являюсь гражданином Украины, и я понимаю, что обвинения, выдвинутые в мой адрес, не являются законными с точки зрения украинской Конституции. Я полагаю, что мне положен украинский адвокат, который представлял бы меня в суде», – заявляет Виктор Степус в письме, датированном 12 марта этого года.

По словам обвиняемого, он не является гражданином США и находится в этой стране в статусе постоянного резидента. Виктор Степус просит суд о добровольной депортации в Украину.

«Мне хотелось бы получить разрешение и возможность добровольной депортации. Депортация станет большим наказанием для меня, мне будет сложно начинать свою жизнь сначала, но я не вижу другого выхода», – заключает Степус.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com