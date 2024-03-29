Почему опять подскочили цены на бензин?

Средняя цена на бензин в США по состоянию на 21 марта составляла 3,527 доллара за галлон (около 4 литров), что примерно на 2 цента выше, чем в среднем за неделю до этого. Эта цена также является самой высокой по стране с ноября прошлого года. По данным AAA, которая отслеживает цены на бензин по всей стране, стоимость топлива на 25 центов выше средней цены прошлого месяца (3,274 доллара за галлон).

Тем не менее средняя цена за бензин сейчас ощутимо ниже, чем она была в 2022 и 2023 годах: примерно на 30% дешевле, чем в июне 2022 года, когда за галлон нужно было в среднем выложить 5,016 доллара.

Рост цен на сырую нефть, стоимость ее переработки в бензин и налоги, варьирующиеся от штата к штату, очевидно, приводят к росту стоимости топлива на заправке: за последние несколько месяцев цены на сырую нефть увеличились примерно на 10 долларов за баррель. К этому стоит добавить традиционное весеннее повышение спроса на бензин и, соответственно, цен на него. Ожидается, что стоимость топлива будет медленно расти, пока не достигнет пика в июле.

По мнению экспертов, которое цитирует USA Today, в 2023 году цены на топливо вели себя адекватно и ожидается, что в текущем году ситуация будет такой же или даже немного лучше.

По данным AAA на 21 марта, в Калифорнии традиционно самые высокие цены на бензин – в среднем $4,954 за галлон; второе место у Гавайев – $4,699 за галлон; третье – у Вашингтона с его $4,375 за галлон. А самые низкие цены на бензин в Колорадо – $3,077 за галлон; в Миссисипи – $3,080 за галлон; Канзасе – $3,172 за галлон.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship